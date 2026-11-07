Strive sale a 43.124 BTC: è a 390 dal terzo posto tra le società quotate

Strive detiene 43.124 BTC, è a 390 dal terzo posto tra le società quotate e ha emesso SATS per 609 milioni di dollari.

La tesoreria di Strive arriva a 43.124 BTC: il podio è a 390

Strive ha portato a 43.124 BTC le proprie riserve in Bitcoin al 30 ottobre, dopo aver acquistato 15.124 BTC nel solo mese di ottobre. La società risulta così il quarto maggior detentore di Bitcoin tra le aziende quotate pubblicamente, secondo le graduatorie specializzate citate nel report sugli utili del terzo trimestre.

La distanza da Twenty One Capital, che occupa il terzo posto, è di 390 BTC. Per superare Metaplanet, attualmente seconda con 44.000 BTC, Strive dovrebbe invece accumulare altri 877 BTC, sempre nell’ipotesi che le altre società non incrementino le proprie posizioni.

La raccolta con le azioni SATS

Gli acquisti effettuati nei primi dieci mesi del 2026 ammontano complessivamente a 35.497 BTC. Nel corso di ottobre Strive ha inoltre emesso azioni privilegiate perpetue denominate SATS, raccogliendo circa 609 milioni di dollari di proventi netti.

Gli strumenti prevedono un dividendo annuo del 15%. La società non ha però specificato quale quota dei fondi raccolti sarà destinata all’acquisto di Bitcoin. Il capitale potrebbe quindi essere impiegato anche in attività diverse dall’incremento delle riserve in criptovaluta.

Nel terzo trimestre Strive ha registrato un utile netto di 509 milioni di dollari. Il risultato comprendeva 533,7 milioni di dollari di plusvalenze non realizzate su Bitcoin. Questi dati mostrano il peso della posizione in criptovalute sul conto economico della società, senza rappresentare necessariamente guadagni realizzati.

Dalla tesoreria alle attività finanziarie

Nel report sugli utili, Strive ha indicato tra le aree di possibile interesse banche, intermediazione, finanza decentralizzata (DeFi), riassicurazione e tokenizzazione. Si tratta di ambiti valutati dalla società come potenziali modalità per valorizzare il proprio bilancio.

Jeff Walton, chief risk officer di Strive, ha dichiarato che l’azienda sta considerando come utilizzare le riserve di Bitcoin anche attraverso strumenti e operazioni collegati alla finanza tradizionale. L’obiettivo indicato è ricercare rendimenti non correlati ai movimenti del prezzo delle criptovalute.

Il testo collega questa impostazione a un possibile percorso di diversificazione finanziaria e di ricerca di flussi di rendimento più stabili. Si tratta tuttavia di una strategia in valutazione, mentre non sono stati indicati dettagli sulle eventuali operazioni future.

Sul mercato, le azioni Strive, identificate dal ticker ASST, hanno perso l’1,97% nelle contrattazioni mattutine di venerdì. Il calo mensile riportato è stato pari a circa 32,15%. La struttura di finanziamento con strumenti perpetui al 15% comporta un costo elevato; la sua sostenibilità dipenderà anche dall’impiego dei proventi e dai rendimenti ottenuti.

L’eventuale espansione verso attività bancarie, di intermediazione e tokenizzazione potrebbe inoltre richiedere attenzione a requisiti di capitale, compliance e autorizzazioni degli enti di vigilanza, in particolare nel contesto dell’Unione Europea. Il report segnala infine che la maggiore concentrazione di Bitcoin nelle tesorerie aziendali può incidere sui flussi di domanda e sulla volatilità del mercato.

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