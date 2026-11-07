Trifone Altieri ritira la candidatura alla presidenza dell’Anac dopo lo scontro politico

Roma – Si è chiusa con il ritiro della candidatura di Trifone “Nuccio” Altieri la procedura avviata in Consiglio dei ministri per la presidenza dell’Autorità nazionale anticorruzione. La designazione e il passo indietro si sono consumati nel giro di un giorno, dopo lo scontro tra maggioranza e opposizioni sul profilo dell’ex parlamentare della Lega.

Le contestazioni delle opposizioni

Altieri è stato presidente di Invimit, è attualmente presidente di Fincantieri Infrastructure e componente del consiglio di amministrazione di Leonardo. La sua vicinanza al Carroccio ha alimentato dubbi sull’indipendenza richiesta al vertice dell’organo di vigilanza e sulla possibile incompatibilità.

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha parlato di un’Anac “uccisa”. Il Movimento 5 Stelle ha definito la designazione “un atto irresponsabile e indecente”. Critiche sono arrivate anche dai capigruppo di Pd, Italia Viva +Europa e Azione.

Le forze di opposizione hanno inviato una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo il ritiro della candidatura. Nella missiva hanno richiesto una figura di “indiscutibile terzietà”, indipendente dai partiti e competente nel contrasto alla corruzione e nella vigilanza sui contratti pubblici. Hanno inoltre ricordato il parere vincolante delle commissioni parlamentari, da esprimere con la maggioranza qualificata dei due terzi.

La difesa del governo e della Lega

Meloni aveva difeso la scelta, sostenendo che la nomina rientrasse nelle competenze del governo e dichiarando: “Conto sia tutto assolutamente regolare”. Anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini si era detto fiducioso sulla regolarità della procedura e aveva giudicato “ingenerose” le polemiche.

La Lega ha negato che Altieri avesse ricoperto l’incarico di responsabile del Dipartimento Difesa del partito. Secondo fonti leghiste, il 18 settembre 2024 era stato indicato per quel ruolo, ma aveva comunicato la propria indisponibilità perché componente del cda di Leonardo. Una lettera di Armando Siri del 27 settembre avrebbe poi formalizzato la revoca, prendendo atto della rinuncia.

Palazzo Chigi ha riferito che la candidatura era stata proposta dopo verifiche sull’assenza di incompatibilità e che i due principali partiti di opposizione erano stati informati per le vie brevi. Le fonti hanno infine preso atto del ritiro, ringraziando Altieri e richiamando le “valutazioni di opportunità politica” alla base della decisione.