Trump cambia capo di gabinetto: Stephen Miller subentra a Susie Wiles dal 9 novembre

Donald Trump ha nominato Stephen Miller nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca. Miller, 41 anni, attualmente vice capo di gabinetto e consigliere per la sicurezza interna, assumerà l’incarico il 9 novembre, subentrando a Susie Wiles.

La nomina è stata annunciata dal presidente sulla sua piattaforma Truth Social. Trump ha definito Miller uno dei suoi consiglieri di maggiore fiducia. Wiles, 69 anni, passerà invece alla macchina politica del presidente, dopo essere stata la prima donna a ricoprire il ruolo di capo di gabinetto della Casa Bianca.

Il passaggio di consegne alla Casa Bianca

Trump ha elogiato il mandato di Wiles, definendolo straordinario. In una dichiarazione pubblicata su X, Wiles ha detto che servire il presidente alla Casa Bianca è stato “l’onore di una vita”. Ha inoltre richiamato i risultati dell’amministrazione sulla sicurezza delle frontiere, sui tagli fiscali e sulle politiche economiche.

Wiles era considerata una figura organizzativa importante nella cerchia ristretta di Trump, impegnata a gestire interessi in competizione e a mantenere la disciplina interna. La sua partenza arriva dopo settimane di speculazioni su possibili cambiamenti di personale, che l’amministrazione aveva precedentemente smentito.

Miller e le politiche migratorie

Miller è uno dei consiglieri più vicini a Trump da oltre un decennio, fin dalla campagna presidenziale del 2016. Ha avuto un ruolo centrale nella definizione delle politiche migratorie restrittive dell’amministrazione, compresa la spinta alle deportazioni di massa durante il secondo mandato.

La sua promozione porta al centro del processo decisionale della Casa Bianca una delle voci più esplicite a favore di un’applicazione più severa delle leggi sull’immigrazione. La nomina arriva mentre cresce l’attenzione sulle operazioni migratorie dell’amministrazione, anche dopo le sparatorie mortali di Minneapolis, in gennaio, nelle quali agenti dell’immigrazione hanno ucciso due manifestanti.

Il cambio ai vertici segue la sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato: i democratici hanno conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso. Il risultato rappresenta un significativo passo indietro politico per Trump e potrebbe intensificare l’esame della sua agenda interna.