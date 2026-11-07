Trump valuta tre scenari sull’Iran e conferma raid limitati su Qeshm

Donald Trump ha annunciato che prenderà presto una decisione sull’Iran dopo un incontro con i consiglieri per la sicurezza nazionale. Secondo Axios, sul tavolo ci sono tre opzioni: riprendere le operazioni militari, aumentare la pressione economica e navale oppure cercare un accordo con concessioni significative a Teheran.

La ripresa dei raid potrebbe essere impopolare per le possibili conseguenze sui prezzi della benzina e perché gli attacchi potrebbero non produrre risultati militari migliori. La seconda ipotesi prevede di proseguire con sanzioni, blocco navale e iniziative diplomatiche, mentre la terza punta a un’intesa che richiederebbe concessioni da entrambe le parti.

I contatti diplomatici e la bozza sul nucleare

L’incontro di giovedì è stato il primo tra Trump e i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale dopo le elezioni di Midterm, secondo due funzionari americani citati da Axios. Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto contatti telefonici con mediatori di Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati arabi uniti, Oman ed Egitto.

A Mosca, il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano Mohsen Rezaei ha incontrato Vladimir Putin. Rezaei ha riferito di aver consegnato al leader russo un messaggio della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei e ha dichiarato che Putin è pronto a contribuire alla fine del conflitto.

I mediatori del Qatar stanno lavorando con Teheran e la Casa Bianca su una bozza che prevede passi reciproci in 48 ore. In una prima fase, gli Stati Uniti revocherebbero il blocco navale e sbloccherebbero parte dei fondi iraniani; in cambio, l’Iran inviterebbe l’Agenzia internazionale per l’energia atomica a inviare ispettori nei siti del programma nucleare.

Il giorno successivo sarebbe prevista la riapertura dello Stretto di Hormuz, seguita dalla ripresa dei colloqui sulle scorte iraniane di uranio altamente arricchito. Secondo due fonti citate da Axios, il vicepresidente J.D. Vance sarebbe stato coinvolto nelle ultime due settimane in colloqui indiretti per un nuovo cessate il fuoco e per la ripresa dei negoziati sul nucleare.

I raid sull’isola di Qeshm

L’agenzia iraniana Tasnim ha riferito che due missili avrebbero colpito nella notte l’isola di Qeshm, nel Golfo Persico. Al momento della diffusione della notizia non erano state comunicate informazioni ufficiali sull’entità dei danni.