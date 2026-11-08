A Coverciano la seconda sede di Futuro nazionale: Vannacci indica tre priorità

A Coverciano, a Firenze, Roberto Vannacci ha inaugurato la seconda sede cittadina di Futuro nazionale e ha illustrato le priorità del partito: fermare la guerra tra Russia e Ucraina, sostenere i rimpatri degli immigrati clandestini e superare il Green Deal. L’incontro con i giornalisti si è svolto a margine dell’inaugurazione.

Le proposte di Futuro nazionale

Secondo Vannacci, l’aumento dei prezzi del carrello della spesa e dell’energia dovrebbe essere affrontato con tre provvedimenti. Il leader ha indicato la fine del conflitto tra Russia e Ucraina, il rimpatrio di quello che ha definito l’“esercito industriale di riserva del padrone” costituito da centinaia di migliaia di immigrati clandestini e l’abbandono del Green Deal.

Vannacci ha sostenuto che le regole introdotte dall’Unione europea avrebbero reso meno conveniente il sistema produttivo e industriale italiano. Ha inoltre criticato i governi degli ultimi dieci anni, affermando che nessuno sarebbe riuscito ad abbassare il costo della spesa e dell’energia o ad aumentare i salari. A suo giudizio, la linea di Futuro nazionale si contrappone all’agenda europeista e all’“agenda Draghi”.

Il rapporto con il centrodestra e i numeri dichiarati

Rispondendo alle domande su possibili alleanze dopo le prossime elezioni politiche, Vannacci ha detto che il partito manterrà le proprie “linee rosse”, dichiarandosi disponibile a discutere con chi volesse sostenere la sua proposta senza cambiarne la rotta.

Il leader ha anche citato un’analisi di La7 secondo cui il programma di Futuro nazionale e quello di Fratelli d’Italia del 2018 presenterebbero analogie per l’82%. Ha ricordato, tra gli obiettivi che a suo dire non sarebbero stati mantenuti dal centrodestra, il blocco navale, la rottamazione della legge Fornero, la riduzione del cuneo fiscale, la riforma della giustizia, l’autonomia differenziata e il presidenzialismo.

Vannacci ha dichiarato che Futuro nazionale conta 8.000 iscritti in Toscana, di cui 2.000 a Firenze. Ha aggiunto che potrebbe essere aperta una terza sede nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

La protesta a Coverciano

Durante l’inaugurazione, centinaia di persone si sono radunate in via de’ Falcucci per protestare contro l’apertura della sede, situata in via Novelli. Alla manifestazione antifascista hanno partecipato soprattutto residenti, tra cui genitori con bambini.