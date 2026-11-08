Agente della polizia locale accoltellata durante una rissa a Milano: arrestato un 21enne

Milano – Nella notte tra sabato e domenica, a Milano, in Largo La Foppa, si è verificata una rissa che ha coinvolto un gruppo di giovani e ha richiesto l’intervento tempestivo degli agenti della Polizia Locale. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 2.30, si inserisce nel contesto dei servizi di controllo della movida, una misura adottata dalle autorità per garantire l’ordine pubblico nelle aree ad alta frequentazione notturna. Secondo quanto riportato, la lite è iniziata tra alcuni giovani che, dopo essersi spintonati e colpiti a mani nude, hanno dato vita a una situazione di caos che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Durante le fasi concitate della colluttazione, uno dei partecipanti, un 21enne italiano, ha estratto un coltello da cucina e, alla vista degli agenti sopraggiunti per sedare la rissa, si è scagliato violentemente contro di loro. In questa dinamica, l’agente colpita ha riportato una ferita alla mano, che ha richiesto l’intervento medico e la sutura con quattro punti. L’episodio ha evidenziato i rischi connessi agli interventi in situazioni di emergenza, soprattutto quando sono coinvolte armi improvvisate.