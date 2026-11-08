Amsterdam, 150-200 fermati dopo l’irruzione nel cantiere del centro dati Microsoft

Tra 150 e 200 persone sono state fermate ad Amsterdam dopo l’ingresso di alcuni manifestanti nel cantiere destinato a un centro dati Microsoft. Le autorità dei Paesi Bassi hanno riferito che i fermi sono avvenuti per violazione di proprietà privata. L’irruzione ha provocato un confronto con le forze dell’ordine.

Un partecipante alla protesta ha spiegato: “Siamo qui per impedire la costruzione del centro dati, riteniamo che il progetto metta a rischio risorse locali e ambiente”. La contestazione si concentra quindi sull’impatto del progetto e sull’uso delle risorse sul territorio.

Microsoft ha dichiarato di comprendere i sentimenti legati all’iniziativa e di rispettare il diritto di esprimere queste opinioni in modo pacifico. L’azienda ha però aggiunto di non poter approvare azioni che violino la legge o mettano a rischio la sicurezza delle persone.

Energia, acqua e regole per i centri dati

La protesta si inserisce nelle tensioni che accompagnano la realizzazione di grandi centri dati. Le preoccupazioni richiamate riguardano soprattutto l’uso intensivo di energia elettrica e acqua, i vincoli sulla rete e le conseguenze per le comunità circostanti.

In diverse città, amministrazioni e comunità stanno valutando richieste di maggiori valutazioni d’impatto ambientale e possibili limitazioni temporanee all’uso del suolo. Negli Stati Uniti, alcune componenti del Partito Democratico hanno promesso interventi sui centri dati, mentre varie amministrazioni hanno avviato consultazioni su moratorie temporanee per strutture legate all’intelligenza artificiale e al crypto mining.

A Plattsburgh, nello Stato di New York, si sono tenute udienze pubbliche su una sospensione temporanea delle autorizzazioni per strutture con consumi energetici rilevanti.

Opposizione locale e incertezza normativa possono tradursi in ritardi e costi aggiuntivi per permessi, studi ambientali e misure di mitigazione. Il quadro può favorire investimenti in energie rinnovabili, raffreddamento a basso consumo idrico e altre soluzioni orientate alla sostenibilità.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.