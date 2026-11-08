Berlino non invierà altri Patriot a Kiev mentre si avvicinano i colloqui di Abu Dhabi

“La Germania non può fornire altri sistemi Patriot all’Ucraina”. Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un colloquio con il quotidiano Berliner Morgenpost, spiegando che le dotazioni cedute non verrebbero rimpiazzate a breve termine.

«Si creerebbero dei vuoti che non possiamo permetterci. Al momento non è possibile fare di più», ha dichiarato Pistorius. La decisione arriva mentre la Russia continua a colpire il territorio ucraino con missili e droni e Kiev segnala difficoltà nella difesa dei propri centri abitati e delle infrastrutture.

Le richieste di Zelensky agli Stati Uniti

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che la carenza di missili Patriot ha contribuito a «colpi significativi» subiti dall’Ucraina. Secondo la sua dichiarazione, gli attacchi russi stanno danneggiando impianti e reti elettriche, con carenze rilevanti a Kiev e in altre regioni.

Zelensky ha aggiunto che la Russia sta colpendo anche i ponti sul Dnipro, da Kiev fino a Zaporizhzhia. L’Ucraina ha chiesto agli Stati Uniti di accelerare le procedure per le forniture americane: la scorsa settimana Washington ha approvato la vendita di 500 missili per un valore di 2,1 miliardi di dollari. I tempi di consegna, ha riferito il presidente, potrebbero però durare «diversi anni».

Nei siti colpiti dalle ultime offensive sono in corso valutazioni tecniche. Secondo le informazioni preliminari citate da Zelensky, in una delle infrastrutture energetiche danneggiate sarebbero stati impiegati missili KN-23 fabbricati e forniti dalla Corea del Nord. Il presidente ucraino ha chiesto un rafforzamento dei regimi internazionali di sanzioni.

I negoziati trilaterali ad Abu Dhabi

I negoziati tra Ucraina, Russia e Stati Uniti inizieranno martedì ad Abu Dhabi. Zelensky ha sostenuto che l’aumento dei raid in questa fase sia legato al tentativo russo di esercitare pressioni sulla posizione di Kiev e dei suoi partner. Ha inoltre detto che Mosca considera la diplomazia «come una variante dell’aggressione».