Casa Bianca, l’ipotesi Dana White resta aperta dopo l’offerta di Trump

Trump avrebbe offerto a Dana White la guida della comunicazione della Casa Bianca. Il presidente UFC non conferma il rifiuto e vedrà Trump lunedì.

Donald Trump avrebbe proposto a Dana White, presidente della UFC, di guidare la comunicazione della Casa Bianca. La Cnn, citando una fonte a conoscenza della vicenda, riferisce che White avrebbe respinto l’offerta, ma il diretto interessato non ha confermato ufficialmente il rifiuto.

L’ipotesi prevedeva anche il coinvolgimento di alcune stelle delle arti marziali miste come assistenti del futuro portavoce. Trump ha presentato pubblicamente la proposta in un messaggio su Truth Social, definendo White uno dei suoi amici più stretti e un «combattente agguerrito e un combattente nell’anima».

Il messaggio del presidente e i nomi della UFC

Nel suo intervento, Trump ha invitato White ad accettare l’incarico e ha indicato alcuni campioni da portare eventualmente con sé: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes e Kayla Harrison.

«Abbiamo bisogno di queste persone per difenderci dalla sinistra squilibrata», ha scritto il presidente. Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, ha rilanciato il messaggio esprimendo entusiasmo per la proposta.

Nel frattempo, White aveva condiviso nelle storie di Instagram un’immagine, realizzata o modificata con l’intelligenza artificiale, che lo mostrava dietro il podio della sala stampa della Casa Bianca. La foto era accompagnata dalla frase «On to the next chapter», cioè «Verso il prossimo capitolo».

White atteso a Washington lunedì

Parlando con i giornalisti durante una conferenza stampa a Londra, il presidente della UFC non ha detto se accetterà l’offerta. Ha però riferito di essere diretto a Washington per un incontro con Trump fissato per lunedì. A chi gli chiedeva come avrebbe potuto affiancare l’eventuale incarico ai suoi impegni professionali, ha risposto: «Ho già tanti lavori».

White è nato a Manchester, nel Connecticut, il 28 luglio 1969. È amico di Trump da più di 25 anni e ha partecipato a diverse convention dei Repubblicani. Il 14 giugno ha organizzato un evento UFC alla Casa Bianca per celebrare l’80° compleanno del presidente. «È uno dei miei migliori amici», aveva detto a Espn lo scorso maggio. «Siamo amici da 25 anni e il nostro rapporto si rafforza ogni anno».