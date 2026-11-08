Conti Binance France, chiusura fissata al 31 dicembre 2026: commissioni dal 29 novembre

Binance France ha comunicato ai propri clienti la cessazione delle attività nel Paese. I conti saranno chiusi il 31 dicembre 2026; dal 29 novembre saranno applicate commissioni mensili di mantenimento ai saldi residui, secondo quanto indicato nelle comunicazioni inviate all’inizio di novembre.

Il calendario per i saldi residui

La tariffa prevista per i conti che conserveranno un saldo è pari allo 0,025% del valore mensile del conto, con un minimo di 10 USDC. Per evitare l’addebito, gli utenti dovranno completare i prelievi entro il 29 novembre.

Nella comunicazione, Binance avverte inoltre che gli asset non ritirati entro la chiusura potranno essere sottoposti a conversione, trasferimento o altro trattamento previsto dai Termini di Utilizzo. Il messaggio precisa che il conto potrà essere considerato inattivo a partire dal 31 dicembre 2026.

Le restrizioni legate a MiCA

La decisione arriva dopo l’annuncio di limitazioni progressive per alcuni servizi destinati agli utenti interessati dalla conclusione del periodo transitorio MiCA. Binance ha dichiarato che le restrizioni vengono applicate in conformità con il calendario precedentemente comunicato.

Il regolamento MiCA richiede agli operatori di servizi sulle cripto-attività un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro per continuare a offrire servizi nell’Unione Europea. La scadenza del periodo transitorio ha portato a adeguamenti operativi da parte degli exchange che non hanno completato l’iter previsto.

Le indicazioni per gli utenti

Gli utenti residenti in Francia e negli altri Paesi europei coinvolti dalle restrizioni sono invitati a ritirare o trasferire gli asset verso piattaforme autorizzate o wallet personali prima delle date indicate. È inoltre opportuno verificare le condizioni sui conti inattivi e sulle eventuali conversioni automatiche.

Per gli utenti italiani, la gestione dei trasferimenti comprende anche la conservazione della documentazione delle operazioni e la valutazione degli eventuali effetti fiscali. Vanno considerati, inoltre, i costi di prelievo e conversione e i termini applicabili agli asset rimasti sul conto dopo la chiusura.

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