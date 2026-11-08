Dal 9 novembre audizioni sulla legge di Bilancio 2027: il calendario fino a Palazzo Chigi

Parte lunedì 9 novembre il ciclo di audizioni sulla legge di Bilancio 2027 e sul bilancio triennale 2027-2029. Le commissioni Bilancio di Camera e Senato, riunite insieme, si incontreranno nella Sala del Mappamondo di Montecitorio dalle 11 fino alla tarda serata.

Il calendario a Montecitorio

Il primo passaggio sui saldi è fissato alle 14:30 con la Corte dei conti. Alle 15:50 sarà ascoltata Ania, mentre martedì mattina è prevista l’audizione di Abi. Banche e assicurazioni sono i due settori chiamati a sostenere oneri superiori a 5,5 miliardi di euro indicati dalla manovra.

Nel pomeriggio sono in programma gli interventi dei rappresentanti della filiera sanitaria, tra cui industria farmaceutica, produttori di dispositivi medici e ordine dei medici. Saranno inoltre ascoltati Ance e la Fondazione Gimbe, su aspetti economici e profili di spesa sanitaria.

Previdenza e indicizzazione delle pensioni

Martedì 10 novembre, alle 8:30, toccherà all’Inps illustrare le misure previdenziali del disegno di legge, compresa la revisione dell’indicizzazione delle pensioni. La relazione tecnica propone un meccanismo definito analogo a quello adottato nel 2023: l’adeguamento pieno all’inflazione resterebbe per gli assegni fino a quattro volte il minimo, mentre per gli importi superiori le quote diminuirebbero progressivamente, fino al 32% oltre dieci volte il minimo.

Alle 12 sono attese le audizioni di Cgil, Cisl e Uil. La riduzione dell’indicizzazione è presentata come una misura per contenere la spesa previdenziale nel medio termine; il testo segnala però possibili rischi per i consumi e la coesione sociale.

Gli appuntamenti finali e Palazzo Chigi

Mercoledì 11 saranno ascoltati Istat, Confindustria, la Conferenza delle Regioni, Anci e Upi. Giovedì 12 interverranno la Banca d’Italia, alle 14:15, l’Ufficio parlamentare di bilancio, alle 15, e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, alle 16.

I relatori della maggioranza sono Mauro D’Attis per Forza Italia, Alberto Gusmeroli per la Lega, Saverio Romano per Noi Moderati e Angelo Rossi per Fratelli d’Italia.

Venerdì 13 il confronto si sposterà a Palazzo Chigi: alle 9 il governo incontrerà Confindustria, Abi, Ania e Ance; alle 12 le rappresentanze di agricoltura, commercio e artigianato; alle 15 le organizzazioni sindacali, tra cui Cgil, Cisl e Uil.