Gp del Brasile di F1, Norris vince a Interlagos sotto una pioggia torrenziale. Antonelli è quinto

Interlagos, 8 novembre 2026 – Lando Norris trionfa nel Gp del Brasile davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Dopo aver festeggiato il titolo in Messico chiude quarto Andrea Kimi Antonelli, preceduto dal compagno in Mercedes George Russell. Lontane le Ferrari. Ecco ordine d’arrivo e classifiche Piloti e Costruttori del Mondiale.