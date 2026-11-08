Huawei punta sulla lettura con il MatePad Air Z da 12 pollici e display PaperMatte

Huawei ha presentato il MatePad Air Z, un tablet da 12 pollici orientato soprattutto alla consultazione di testi lunghi, articoli e documenti tecnici. Il dispositivo punta sul display Ultra HD Eye-Care PaperMatte, pensato per offrire una resa più vicina alla carta rispetto ai tradizionali schermi lucidi.

Secondo la descrizione del prodotto, il pannello riduce i riflessi e mira a contenere l’affaticamento visivo durante sessioni di lettura prolungate. Si tratta quindi di una proposta rivolta in particolare a chi utilizza il tablet per leggere, più che per il gaming o la visione continuativa di contenuti in streaming.

Varianti e accessori

Il MatePad Air Z sarà disponibile nelle versioni Standard ed Enjoy Edition, con configurazioni da 8 o 12 GB di RAM e spazio di archiviazione da 128 o 256 GB. Huawei prevede inoltre accessori dedicati, tra cui una cover in pelle e una tastiera magnetica, destinati a chi vuole usare il tablet anche per scrivere.

Il dispositivo sarà proposto in cinque colorazioni, tra cui Coral Orange e Space Gray. L’ampia superficie dello schermo dovrebbe inoltre facilitare la consultazione di schede informative e altri materiali visivamente complessi.

Software e disponibilità

Il sistema operativo HarmonyOS AI gestisce automaticamente luminosità e contrasto in base al contenuto visualizzato. La funzione è indicata come utile per documenti tecnici, saggi e riviste specializzate, ma il tablet può essere utilizzato anche per video e giochi che non richiedono un’elevata frequenza di aggiornamento.

Huawei non ha ancora confermato una data di disponibilità europea. Il produttore presenta così un dispositivo focalizzato sulla lettura, pur senza raggiungere, secondo la descrizione fornita, il livello di comfort visivo associato agli schermi e-ink.