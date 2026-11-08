Orrore in Spagna: neonato trovato in un congelatore

Allariz – La Galizia, regione spagnola nel nord-ovest del paese, è teatro di un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica. Le autorità locali stanno conducendo un’indagine riservata dopo il macabro ritrovamento di un neonato senza vita all’interno di un congelatore, avvenuto nel comune di Allariz, nella provincia di Ourense. Secondo le prime valutazioni, il decesso risalirebbe a oltre vent’anni fa, aprendo interrogativi inquietanti sulla vicenda.

Il corpo è stato rinvenuto all’inizio della settimana in un ripostiglio situato nel seminterrato di un edificio nel centro di Allariz, precisamente nella zona dei garage. La Guardia Civil ha immediatamente avviato le procedure investigative, sottoponendo il caso a segreto istruttorio per garantire la correttezza dei rilievi e l’identificazione dei responsabili. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale della Galizia per accertare le cause del decesso e stabilire un possibile arco temporale.

Le indagini si concentrano anche sulla donna che ha rinvenuto il corpo, intenta a rovistare tra gli effetti personali di un parente defunto. Gli inquirenti stanno valutando un eventuale collegamento tra la scoperta e la persona che ha segnalato il fatto, mentre le autorità spagnole lavorano per fare chiarezza su una vicenda che ha destato sgomento e indignazione.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha espresso sconcerto per quanto accaduto, definendo il caso come uno dei crimini più gravi contro un essere umano in condizioni di vulnerabilità assoluta. L’occultamento del corpicino in un congelatore, dopo oltre vent’anni, solleva interrogativi sulla natura dell’evento e sulla necessità di un rigore investigativo senza compromessi.