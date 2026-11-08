Piogge tra Nord e Centro, il Sud sale fino a 23°C entro mercoledì

La settimana si apre con piovaschi al Nord e una maggiore instabilità attesa tra martedì 10 novembre e mercoledì 11. Al Sud, invece, le temperature sono previste in aumento fino a raggiungere 23°C entro mercoledì.

Lunedì 9 novembre: nubi e piovaschi al Nord

Domani il Nordovest sarà nuvoloso, con qualche piovasco in Liguria in estensione all’Emilia e, in serata, a Lombardia e Triveneto. Le massime resteranno comprese tra 12 e 15°C, in lieve calo.

Al Centro sono attese nubi sparse e schiarite, con maggiore nuvolosità sull’alta Toscana e qualche isolato piovasco. Le temperature saranno stazionarie, con valori tra 14 e 17°C. Al Sud prevarranno nubi sparse e schiarite: gli addensamenti più consistenti interesseranno le Isole maggiori e le regioni tirreniche, senza fenomeni associati.

Martedì piogge e rovesci tra Nord e Centro

La giornata di martedì porterà cieli nuvolosi o molto nuvolosi al Nord, con piogge sparse e locali rovesci in attenuazione graduale dai settori occidentali. Le massime resteranno tra 12 e 15°C.

Al Centro le precipitazioni, inclusi alcuni rovesci, si estenderanno rapidamente dalle regioni tirreniche a quelle adriatiche. Le temperature saranno stazionarie, tra 14 e 17°C. Al Sud sono previste nubi alternate a schiarite, con addensamenti pomeridiani su Campania e nord Sardegna e fenomeni isolati; le massime saliranno tra 17 e 21°C.

Mercoledì il rialzo termico al Sud

Mercoledì la nuvolosità sarà irregolare al Nord, più compatta su Liguria, Lombardia, Emilia e Friuli VG, dove qualche pioggia è prevista in intensificazione serale. Al Centro potranno verificarsi isolati e deboli fenomeni, più probabili in Toscana, mentre le massime saliranno fino a 20°C.

Il Sud avrà poche nubi e un contesto ampiamente soleggiato, soprattutto tra Sicilia ed estremo Sud, senza precipitazioni. Qui le temperature saranno in aumento, con valori massimi compresi tra 18 e 23°C.

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