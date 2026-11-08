Pomezia alla ribalta nazionale: la professoressa Doriana Comandè vince il premio letterario “Il Racconto nel Cassetto”

Pomezia, 8 Novembre 2026 – «Una marcia senza fine. Poeticamente inutile. Disperata forse. Ma viva». È uno dei passaggi più evocativi de “I wanderisti”, il racconto con cui Doriana Comandè, docente di italiano al Liceo artistico e linguistico “Pablo Picasso” di Pomezia, ha conquistato il primo posto nella XXIII edizione del concorso “Il Racconto nel Cassetto”. Un importante riconoscimento letterario che porta Pomezia alla ribalta nazionale.

Il Premio Nazionale “Il Racconto nel Cassetto”: oltre 2mila opere candidate

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 7 novembre 2026 nella suggestiva cornice dell’Archivio Storico della Reggia di Caserta, alla presenza di importanti esponenti del mondo della cultura, della letteratura e dello spettacolo. Un traguardo significativo per la professoressa Comandè, che vive da molti anni a Pomezia e dal 2013 insegna italiano agli studenti del liceo cittadino.

Un riconoscimento che assume particolare rilievo considerando il prestigio e i numeri del concorso. Organizzato dall’associazione ALI per la Cultura e nato da un’iniziativa di Pietro Valente, “Il Racconto nel Cassetto” ha raccolto quest’anno 2.197 opere provenienti da tutta Italia. In oltre vent’anni di attività, la manifestazione ha coinvolto circa 45mila aspiranti scrittori, mettendo a disposizione premi per oltre 200mila euro.

Il concorso è articolato nelle sezioni “Racconti” e “Fiabe e racconti per ragazzi”. A valutare le opere una giuria presieduta dallo scrittore Pino Imperatore e composta da personalità di rilievo del panorama culturale italiano, tra cui Lorenzo Marone, Sara Bilotti e Roberta Frascati

I Wonderisti: il racconto di Doriana Comandè che ha conquistato la giuria

“I wanderisti” è un’opera originale che, attraverso una narrazione dai tratti distopici e una sottile ironia, propone una riflessione sulla società contemporanea e sulle sue contraddizioni. La storia prende avvio da un fenomeno apparentemente innocuo: un numero crescente di persone comincia a camminare senza una meta precisa. Un’abitudine che, progressivamente, suscita diffidenza e ostilità, fino ad assumere una dimensione sociale e politica sempre più rilevante, tanto da preoccupare governi e istituzioni. Persino la Santa Sede viene ironicamente chiamata in causa nell’apertura del racconto.

Attraverso questa vicenda, Comandè affronta temi profondamente attuali, dall’ossessione per la produttività e il consumo al conformismo sociale, fino al ruolo dei media, alla discriminazione e al rapporto tra libertà individuale e controllo collettivo. Una storia provocatoria, che mette in discussione modelli economici, convenzioni e comportamenti spesso considerati indiscutibili, lasciando al lettore numerosi spunti di riflessione.

Una vittoria che porta Pomezia alla ribalta nazionale

La vittoria di Doriana Comandè rappresenta un motivo di orgoglio non soltanto personale, ma anche per il Liceo artistico e linguistico di Pomezia e per l’intera comunità cittadina. Il riconoscimento ottenuto da una docente che da oltre tredici anni contribuisce alla formazione culturale dei giovani del territorio accende infatti i riflettori sulle competenze, sulla preparazione e sul talento delle professionalità che operano quotidianamente nelle scuole.

Un risultato che valorizza il patrimonio umano e culturale del corpo docente e che testimonia come l’insegnamento possa accompagnarsi a una produzione artistica e letteraria capace di ottenere importanti riconoscimenti anche al di fuori dell’ambiente scolastico.

Per gli studenti del Liceo “Pablo Picasso”, il successo della loro professoressa costituisce un esempio concreto di come la passione per la letteratura e per la scrittura possa tradursi in risultati di eccellenza, trasformando l’esperienza e la sensibilità individuale in opere capaci di distinguersi su un palcoscenico nazionale.