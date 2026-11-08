Presenze a 18,6 milioni in Liguria: nel 2026 piano da 10 milioni e due nuove Dmo

La Liguria ha registrato circa 18,6 milioni di presenze turistiche nei primi nove mesi dell’anno, con un aumento del 3,16% rispetto allo stesso periodo precedente. Per il 2026 la Regione ha previsto investimenti per oltre 10 milioni di euro destinati a promozione, digitalizzazione, sviluppo delle destinazioni ed eventi.

Il piano prevede anche l’ampliamento delle Dmo (Destination Management Organization), che passeranno dalle attuali tre a cinque con l’attivazione dei nuovi organismi per il Tigullio e La Spezia. A illustrare le misure è stato l’assessore regionale Luca Lombardi.

Risorse per eventi locali e iniziative natalizie

Secondo Lombardi, i finanziamenti del 2026 comprenderanno risorse regionali e nazionali per marketing territoriale, valorizzazione delle identità locali, sostegno agli eventi e promozione della Liguria sui mercati nazionali e internazionali. Sono previste inoltre misure per le Pro Loco, gli Eventi autentici liguri e le iniziative natalizie dei Comuni.

Per le iniziative diffuse sul territorio sono stati stanziati complessivamente circa 580.000 euro. Di questi, 250.000 euro finanziano 102 Eventi autentici promossi dalle Pro Loco, mentre 330.000 euro sostengono 77 manifestazioni organizzate dai Comuni. Per queste ultime, 250.000 euro arrivano da risorse regionali e 80.000 euro da fondi ministeriali.

Per il periodo natalizio è stato aperto un bando con contributi regionali pari a 460.000 euro, rivolto a circa 160 Comuni delle quattro province liguri. Il valore complessivo dei progetti presentati supera i 3,8 milioni di euro.

Le nuove Dmo per Tigullio e La Spezia

In Liguria operano attualmente tre Dmo consolidate: Imperia, Savona e Genova. Il modello di governance pubblico-privato coinvolge Comuni, Camere di Commercio e associazioni di categoria del turismo, con l’obiettivo di coordinare sviluppo e promozione delle destinazioni.

La Regione sta promuovendo la nascita delle Dmo del Tigullio e di La Spezia per mettere in rete amministrazioni, operatori economici e realtà territoriali. Il programma comprende anche il potenziamento dell’agenzia InLiguria, nuovi strumenti digitali e interventi per il turismo outdoor e l’accessibilità.

Lombardi ha collegato queste misure alla ricerca di una governance più coordinata e a una maggiore collaborazione tra pubblico e privato. Nel piano rientra anche il Patto per il lavoro nel turismo, pensato per sostenere l’occupazione e favorire legami più stabili tra attività stagionale e continuità lavorativa.