Quarta pista, l’Unione inquilini di Fiumicino chiede un quarto incontro pubblico

L’Unione Inquilini ribadisce che il Comune di Fiumicino non può limitarsi ad ascoltare gli studi di ADR, ma deve spiegare ai cittadini quali valutazioni abbia svolto e quali tutele intenda sostenere.

Fiumicino, 7 novembre 2026 – L’Unione Inquilini Fiumicino ha concluso con preoccupazione il terzo incontro del Dibattito Pubblico sul Piano di Sviluppo Aeroportuale di Fiumicino, sottolineando la mancanza di risposte istituzionali concrete e la necessità di un confronto più trasparente. L’associazione ha formalizzato una richiesta per un quarto incontro pubblico entro il 22 novembre 2026, con la partecipazione del sindaco Mario Baccini e degli uffici tecnici competenti.

“Il terzo appuntamento del dibattito pubblico, svoltosi il 6 novembre 2026 – è la posizione dell’Unione Inquilini – si è concentrato esclusivamente sulla presentazione degli studi e delle valutazioni dei consulenti di Aeroporti di Roma (ADR), senza che il Comune di Fiumicino abbia fornito dati autonomi o analisi sugli impatti sociali, sanitari e abitativi delle trasformazioni previste. Il sindaco Baccini, presente solo alla prima sessione, non ha partecipato agli incontri successivi, lasciando senza risposta le questioni sollevate dall’associazione.

Un episodio particolarmente critico ha visto la chiusura anticipata dell’aula consiliare mentre erano ancora presenti cittadini regolarmente iscritti per intervenire, una modalità contestata perché ha impedito un confronto completo.

Espropri e impatti indiretti: quali tutele per le famiglie?

L’Unione Inquilini ha ripetutamente richiesto la pubblicazione della cartografia delle particelle catastali potenzialmente interessate dagli espropri, ma tale documentazione non risulta ancora disponibile. Le preoccupazioni non riguardano solo chi perderà un terreno o un’abitazione, ma anche le famiglie che vivono nelle aree limitrofe alla nuova pista.

Tra le domande senza risposta:

Quali saranno gli effetti del rumore , delle emissioni e delle modifiche alla viabilità ?

, delle e delle ? Quali misure di mitigazione o delocalizzazione sono previste?

o sono previste? Quali garanzie verranno riconosciute agli inquilini e ai proprietari?

L’associazione sottolinea che servono risposte documentate, non rassicurazioni generiche.

Fiumicino non può essere valutata progetto per progetto

Il territorio di Fiumicino è già sottoposto a pressioni ambientali e sociali da parte di grandi opere come il porto commerciale, il progetto del porto crocieristico e le infrastrutture stradali. L’Unione Inquilini chiede uno studio epidemiologico e una Valutazione di Impatto Sociale che analizzino gli effetti cumulativi di queste trasformazioni sulla salute pubblica, sull’ambiente e sulla qualità della vita dei residenti.

Attualmente, ogni proponente valuta singolarmente il proprio progetto, ma manca una visione d’insieme da parte dell’amministrazione comunale, che non ha presentato studi autonomi né dati sugli impatti complessivi.

La richiesta: un confronto vero con dati pubblici e responsabilità istituzionali

L’associazione chiede formalmente al responsabile del Dibattito Pubblico, a ENAC, ADR e al Comune di Fiumicino di convocare un quarto incontro pubblico entro il 22 novembre 2026, con la partecipazione del sindaco, della Giunta, degli uffici tecnici e dei soggetti sanitari interessati.

Le richieste includono:

La pubblicazione degli elaborati disponibili sulle aree potenzialmente interessate dagli espropri.

sulle aree potenzialmente interessate dagli espropri. Una mappatura degli impatti indiretti sulle zone abitate.

sulle zone abitate. La valutazione di una proroga motivata della procedura, qualora non sia possibile garantire un confronto adeguato entro la scadenza.