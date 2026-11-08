Roma, 18enne si schianta su un’auto in sosta con uno scooter rubato

Roma, 8 novembre 2026 – Un 18enne romano è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri della Stazione Roma Trionfale, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto dopo una fuga notturna su uno scooter rubato, che si è conclusa con un incidente contro un’auto in sosta nella zona di Camilluccia.

L’inseguimento e l’arresto

Verso le ore 03:00, durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno ordinato l’alt a uno scooter Honda SH 150 con due giovani a bordo. Tuttavia, il conducente, invece di fermarsi, ha dato inizio a una fuga attraverso le vie adiacenti. Dopo un breve inseguimento, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro un’autovettura in sosta, finendo a terra.

I carabinieri sono riusciti a bloccare l’18enne, mentre il passeggero è riuscito a fuggire, rendendosi irreperibile. Dalle prime verifiche, è emerso che lo scooter era stato rubato poco prima del controllo.

Il sequestro di droga e le accuse

Durante la perquisizione personale del giovane, i militari hanno rinvenuto due involucri di hashish, per un peso complessivo di 30 grammi. L’arrestato è stato quindi condotto in caserma, dove è stato posto in celle di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia di Roma Capitale per i rilievi del sinistro stradale, verificando che si trattasse di un incidente autonomo, senza coinvolgimento di terzi. Le autorità continuano a lavorare per identificare il passeggero fuggito e approfondire le circostanze del furto dello scooter.