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Roma, rapinatore di una tabaccheria tradito dai filmati, nonostante il casco indossato
Due uomini con il volto coperto da caschi – uno armato di pistola – si erano introdotti nel negozio, costringendo il titolare a consegnare l’incasso
Roma – Un 38enne romano, senza lavoro e con precedenti penali, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli con l’accusa di rapina a mano armata. L’uomo, gravemente indiziato, era stato filmato durante la rapina a una tabaccheria in via Vincenzo Troya, avvenuta lo scorso 14 settembre.
Il blitz dei carabinieri e le prove video
La Procura della Repubblica di Roma, su delega del G.I.P. del Tribunale di Roma, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 38enne, accusato di aver partecipato alla rapina ai danni di una tabaccheria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, due uomini con il volto coperto da caschi – uno armato di pistola – si erano introdotti nel negozio, costringendo il titolare a consegnare l’incasso prima di fuggire su uno scooter Honda SH.
Le indagini, coordinate dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, hanno portato all’identificazione del presunto rapinatore grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Le riprese hanno fornito elementi indiziari gravi a suo carico, consentendo agli investigatori di rintracciarlo presso la sua abitazione e procedere all’arresto.
La caccia al complice
Il 38enne è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per identificare il secondo uomo coinvolto nella rapina, ancora a piede libero.
Si sottolinea che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, come previsto dalla legge, vale la presunzione di innocenza per tutte le persone coinvolte fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.