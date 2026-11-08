Sale il bilancio: sei morti a Cracovia, arrestato il 25enne che sparava da un’auto

A Cracovia, nella Piazza del Mercato principale, una sparatoria ha causato sei morti e 16 feriti; arrestato un cittadino polacco di 25 anni.

Sei persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta sabato nella Piazza del Mercato principale di Cracovia. Un uomo armato avrebbe aperto il fuoco da un’auto, provocando il panico tra i pedoni.

La sparatoria nella piazza

I filmati realizzati dai testimoni mostrano persone in fuga, veicoli che attraversano la zona e diversi colpi d’arma da fuoco. Altre immagini mostrano vetri infranti, sedie dei caffè rovesciate, ambulanze e auto della polizia dirette sul posto. Un elicottero ha sorvolato l’area.

Tra le vittime ci sono quattro donne e due uomini, uno dei quali britannico. Nell’attacco sono rimasti feriti anche due agenti di polizia: uno è in condizioni critiche.

L’arresto dopo lo scontro a fuoco

Secondo quanto riferito dalla polizia, il sospettato è un cittadino polacco di 25 anni. Avrebbe sparato indiscriminatamente dall’auto e poi scambiato colpi d’arma da fuoco con gli agenti nelle vicinanze.

L’uomo è stato ferito e arrestato, quindi portato in ospedale. Le informazioni disponibili non precisano l’entità delle sue ferite.

Le dichiarazioni delle autorità

Il ministro dell’Interno ha dichiarato che il sospettato aveva posizioni ultranazionaliste. Il ministro della Difesa ha invece definito l’attacco un atto di terrorismo: si tratta di una valutazione espressa dal ministro, non di un esito investigativo riportato nella fonte.

Gli investigatori ritengono che l’uomo abbia agito da solo. L’aggiornamento della notizia è delle 23:11 CET del 7 novembre 2026.