Luce bianca sul Castelletto: la prevenzione oncologica unisce la città alla campagna nazionale

Santa Marinella – Il 7 novembre il Castelletto, la sede della Polizia Locale, è stato illuminato di bianco in occasione del mese mondiale della consapevolezza sul cancro del polmone 2026. La 12° edizione della Campagna Nazionale Illumina Novembre, a cui il Comune di Santa Marinella ha aderito, è organizzata Alcase odv con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e vi prendono parte 17 regioni italiane, a testimonianza del forte impegno delle istituzioni nella promozione della salute pubblica e della cultura della prevenzione.

“Il tumore del polmone rappresenta una delle principali cause di mortalità oncologica in Italia, in cui si registrano circa 42.000-45.000 nuove diagnosi ogni anno- afferma il sindaco Alessio Manuelli- L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, per contrastare pregiudizi e stigma legati alla malattia, riconoscerne tempestivamente i segnali, promuovere la diagnosi precoce e informare sui recenti progressi della ricerca scientifica”.

“Non sottovalutare sintomi come tosse persistente, fiato corto, dolore toracico, sangue nell’espettorato, perdita di peso inspiegabile e stanchezza marcata può fare la differenza. È inoltre fondamentale promuovere la conoscenza dello screening con TAC a basso dosaggio, uno strumento che può favorire l’individuazione della malattia nelle fasi iniziali e ampliare le possibilità di cura”, dichiara il prof. Filippo Lococo, Presidente di ALCASE Italia ODV e Prof. di Chirurgia Toracica presso il Policlinico “Gemelli” di Roma.