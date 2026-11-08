Tentato omicidio con un cacciavite: fermato un 40enne a Ostia

La vittima ha riferito agli agenti di essere stato aggredito da un altro uomo, che dopo avergli sottratto gli occhiali da sole lo avrebbe colpito con un cacciavite.

Ostia, 8 novembre 2026 – Un episodio di violenza ha scosso il lungomare della località romana, dove un uomo di 51 anni è stato aggredito con un cacciavite da un 40enne, accusatopoi di tentato omicidio e rapina aggravata. La vittima, ricoverata con prognosi di trenta giorni, ha denunciato minacce pregresse da parte dell’aggressore.

L’aggressione e il fermo del presunto colpevole

I fatti risalgono a ieri pomeriggio, poco prima delle 14, quando la polizia del distretto Lido di Roma è intervenuta presso l’ospedale Grassi di Ostia. Qui era stato trasportato un uomo di 51 anni, con ferite da arma da taglio al collo e al volto. La vittima ha riferito agli agenti di essere stato aggredito da un altro uomo, che dopo avergli sottratto gli occhiali da sole lo avrebbe colpito con un cacciavite.

Le indagini hanno portato all’identificazione e al fermo del presunto aggressore, un 40enne, nei cui confronti sono state formulate le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato il cacciavite utilizzato nell’aggressione.

Le dinamiche del conflitto e le minacce pregresse

Secondo quanto dichiarato dalla vittima, l’aggressione sarebbe stata preceduta da una discussione sul lungomare di Ostia. L’uomo ha inoltre affermato di aver ricevuto, nel tempo, minacce telefoniche da parte del 40enne, circostanza che ha contribuito a delineare il quadro delle motivazioni dell’episodio.

Le indagini in corso