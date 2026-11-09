Abu Dhabi, riprende il confronto tra Kiev e Mosca: Europa presente con la mediazione Usa

Il dialogo tra Ucraina e Russia riprende domani ad Abu Dhabi con la mediazione degli Stati Uniti. Al trilaterale parteciperà anche l’Europa, mentre la Francia ha annunciato la propria presenza ai colloqui.

Europa e Francia al tavolo con Kiev e Mosca

Le delegazioni di Kiev e Mosca torneranno a discutere in un contesto segnato dalla prosecuzione della guerra. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato che gli europei saranno «ben rappresentati» e che la Francia sarà ad Abu Dhabi, senza precisare chi la rappresenterà.

La partecipazione europea è indicata come un possibile elemento di riapertura del canale diplomatico, ma il colloquio si svolge mentre continuano i raid russi contro l’Ucraina.

Raid, blackout e l’accusa su Oleshky

Gli attacchi hanno colpito in particolare le infrastrutture energetiche, provocando interruzioni di corrente diffuse in tutta l’Ucraina. Secondo Volodymyr Zelensky, nella regione di Zhytomyr 140 condomini sono rimasti senza riscaldamento dopo un attacco.

Il presidente ucraino ha inoltre accusato la Russia di aver sfruttato la tregua umanitaria che, all’inizio del mese, aveva consentito di portare aiuti a Oleshky, città occupata dai russi nella regione di Kherson. Secondo Zelensky, durante l’operazione umanitaria l’esercito russo avrebbe effettuato una «significativa rotazione del personale e delle attrezzature» sulla sponda sinistra, introducendo forze aggiuntive nell’area.

Zelensky ha chiesto al comando delle Forze Armate dell’Ucraina di presentare proposte per rafforzare la protezione della popolazione di Kherson.

L’ipotesi di nuovi aiuti dagli Stati Uniti

Al Congresso statunitense i democratici stanno preparando un possibile pacchetto per la sicurezza dell’Ucraina dal valore che potrebbe raggiungere i 15 miliardi di dollari. L’iniziativa seguirebbe le elezioni di midterm, dopo le quali il partito ha ottenuto la maggioranza di Camera e Senato.

Da mesi Washington non fornisce aiuti diretti a Kiev, ma vende armi ai suoi partner. Un accordo già previsto riguarda 500 intercettori Patriot per 2,1 miliardi di dollari, con consegne nei prossimi anni.