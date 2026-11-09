Asl Latina, nasce la struttura per la telemedicina: Oncologia universitaria a Terracina

Latina, 9 novembre 2026 – Via libera unanime alla riorganizzazione di alcuni servizi sanitari della Asl di Latina. La Conferenza dei sindaci pontini per la Sanità, riunita questa mattina, 9 novembre 2026, nell’aula consiliare del Comune di Latina, ha approvato le modifiche all’atto aziendale proposte dalla direttrice generale Sabrina Cenciarelli. Tra le novità figurano l’istituzione di una struttura dedicata alla telemedicina, il potenziamento organizzativo della Breast Unit e il trasferimento a Terracina della sede dell’Oncologia universitaria e percorsi integrati.

La seduta è stata presieduta dal sindaco di Latina, Matilde Celentano, con la partecipazione dei rappresentanti di 29 dei 33 Comuni della provincia pontina: nove presenti in aula e venti collegati da remoto. Per la Asl sono intervenuti, oltre alla direttrice generale Cenciarelli, il direttore sanitario Sergio Parrocchia, il direttore amministrativo Alfonso Spanò e la direttrice della Uoc Programmazione, controllo e governo clinico, Laide Romagnoli.

Asl Latina, le novità per telemedicina, Breast Unit e oncologia

Le modifiche approvate riguardano l’organizzazione delle strutture di staff, dei servizi tecnici e amministrativi e di alcune funzioni ospedaliere e territoriali.

Tra le principali novità c’è l’istituzione della Uosd Telemedicina, una struttura operativa semplice dipartimentale dedicata ai servizi sanitari a distanza. Il nuovo assetto prevede inoltre la trasformazione della Breast Unit da Uosd a Uoc, elevandola quindi a unità operativa complessa, in considerazione della rilevanza del percorso assistenziale a livello aziendale.

Prevista anche una Uosd Integrazione ospedale-territorio per il governo dei percorsi endocrino-metabolici, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento dell’assistenza tra le strutture ospedaliere e i servizi territoriali.

Un’altra modifica riguarda l’Oncologia territoriale universitaria, che assume la denominazione di Uoc Oncologia universitaria e percorsi integrati. La sede della struttura sarà trasferita all’ospedale di Terracina, nell’ambito del Dipartimento Area medica DEA I Terracina-Fondi. La riorganizzazione, secondo quanto illustrato durante la conferenza, manterrà i servizi già presenti ad Aprilia, Terracina e Formia.

Tra gli interventi approvati figura infine l’istituzione di una nuova area di coordinamento infradipartimentale dedicata alla sicurezza alimentare.

Celentano: “Con la telemedicina cure più accessibili anche nelle aree svantaggiate”

La sindaca di Latina ha espresso soddisfazione per l’approvazione della proposta, soffermandosi soprattutto sulle possibilità offerte dalla telemedicina.

“Personalmente ritengo che con questa modifica all’atto aziendale, la Asl di Latina compie un’azione importante al passo con i tempi”, ha dichiarato Matilde Celentano.

La prima cittadina ha richiamato in particolare i servizi destinati ai pazienti oncologici fragili, ai pazienti di neuropsichiatria infantile e ai cardiopatici, per i quali sarà possibile, secondo quanto prospettato, ottenere il rinnovo dei piani terapeutici anche attraverso visite da remoto.

“In questo modo tutti i cittadini, anche coloro che abitano nelle aree svantaggiate da un punto di vista dei collegamenti, potranno avere accesso alle cure in modo equo”, ha sottolineato.

L’approvazione delle modifiche definisce dunque il nuovo assetto organizzativo, mentre l’effettiva attivazione e le modalità operative dei servizi seguiranno la loro attuazione da parte della Asl.

Conferenza dei sindaci, 29 Comuni presenti alla votazione

Quella di oggi è stata la decima Conferenza dei sindaci sulla Sanità presieduta da Celentano dal suo insediamento, avvenuto nel giugno 2023. La sindaca ha ricordato come gli incontri abbiano affrontato, nel corso degli ultimi anni, diversi aspetti dell’assistenza sanitaria provinciale, dagli aggiornamenti sui progetti del Pnrr alla gestione dell’emergenza West Nile.

Nel suo intervento ha richiamato anche la collaborazione con i vertici della Asl e il confronto con la Regione Lazio, ricordando la partecipazione del presidente Francesco Rocca ad alcune precedenti riunioni.