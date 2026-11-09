Balneari, oltre il recinto dei campanili

L’accordo che unisce 31 stabilimenti balneari da Fregene a Torvaianica segna un’inversione di rotta per l’economia costiera del quadrante tirrenico a ridosso della Capitale. Per un territorio storicamente condizionato da chiusure particolaristiche e dall’abitudine di procedere per iniziative isolate, la scelta di federarsi non rappresenta soltanto una notizia di categoria, ma l’avvio di una transizione culturale attesa da decenni.

Fiumicino, e in misura ancora maggiore Fregene, hanno spesso pagato a caro prezzo la frammentazione interna. La tendenza a difendere la singola concessione o il singolo tratto di litorale ha indebolito il comparto nei momenti di confronto istituzionale, riducendo la capacità contrattuale degli operatori e disperdendo investimenti privati che, se coordinati, avrebbero prodotto un impatto strutturale. L’aggregazione formalizzata tra 31 realtà imprenditoriali dimostra nei fatti che la scala sovracomunale è l’unica dimensione efficace per generare risultati misurabili.

I vantaggi di questa cooperazione si muovono su due livelli distinti ma convergenti. Sul versante pubblico, un unico interlocutore che raggruppa decine di chilometri di costa solleva le amministrazioni comunali da complesse interlocuzioni parcellizzate e riduce i costi di coordinamento logistico, manutentivo e regolamentare. Sul versante dell’impresa, la massa critica consente economie di scala finora impensabili: dalla contrattualizzazione condivisa dei servizi di salvamento e sicurezza, agli acquisti congiunti, fino a piani di investimento condivisi per l’accoglienza e la sostenibilità delle strutture.