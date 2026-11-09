Blackout e riscaldamento interrotto: sette regioni ucraine colpite dai raid

Nuovi attacchi russi hanno lasciato senza elettricità sette regioni ucraine, mentre le temperature nel Paese erano vicine allo zero. Secondo le autorità ucraine, nell’area di Dnipro circa 600mila persone sono rimaste senza corrente.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato una nuova ondata di bombardamenti contro la rete energetica. Nella regione di Zhytomyr, ha riferito, 140 condomini sono rimasti senza riscaldamento in seguito a un attacco russo. Zelensky ha inoltre dichiarato che nell’ultima settimana la Russia ha lanciato contro città e comunità ucraine 115 missili, quasi 1.900 bombe guidate e oltre 3mila droni d’attacco.

La situazione nella centrale di Zaporizhzhia

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto controllo russo, ha perso nuovamente l’alimentazione elettrica esterna attraverso la linea Ferosplavna. L’Aiea ha riferito che l’impianto è stato costretto a utilizzare ancora i generatori diesel di emergenza per mantenere il raffreddamento del combustibile nucleare.

Non è ancora chiaro dove né perché si sia verificata l’interruzione. Secondo l’Aiea, le riserve di carburante disponibili consentirebbero di alimentare un numero limitato di generatori per circa due settimane. La linea principale Dniprovska risulta indisponibile almeno dal 23 ottobre.

Zelensky ha anche riferito del lancio di un drone russo contro Komyshuvakha, villaggio nella regione di Zaporizhzhia. Lunedì, nel centro di distribuzione di aiuti umanitari del villaggio, un attacco aveva provocato vittime: il bilancio è salito a 55. L’episodio rientra tra gli attacchi più letali della guerra.

Incendio nella raffineria Afipsky

Nella notte, un attacco di droni ucraini ha provocato un incendio nella raffineria di petrolio Afipsky, nel Territorio di Krasnodar, nella Russia meridionale. Secondo il canale ucraino Exilenova Plus, il sito è stato interessato da una nuova ondata di attacchi nelle prime ore del mattino. La testata ha inoltre riferito di esplosioni nei pressi della città di Krasnodar e di esplosioni e incendi nella vicina Repubblica di Adighezia.