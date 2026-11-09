Blitz della Guardia di Finanza tra Roma, Castelli e Latina: sgominate due organizzazioni di narcotrafficanti

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), ha portato a termine un’intensa attività investigativa che ha portato alla notifica di avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 25 persone, tra cui 22 italiani, 2 albanesi e 1 colombiano, accusate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini, condotte dagli specialisti del Gruppo Operativo Antidroga (G.O.A.) del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, hanno permesso di smascherare l’operatività di due organizzazioni narcotrafficanti, occasionalmente in contatto tra loro, che gestivano la distribuzione di cocaina, hashish e marijuana nelle province di Roma e Latina, dove avevano conquistato ampie porzioni di mercato.

Due reti criminali e sofisticati metodi di distribuzione

La prima organizzazione operava tra Capannelle e Tuscolano, rifornendo le piazze di spaccio dei quartieri Borghesiana, Casal Morena, Tomba di Nerone e Valle Fiorita. Le consegne avvenivano tramite furgoni adibiti al trasporto di prodotti ortofrutticoli, coordinati da due referenti già noti alle cronache giudiziarie per reati come usura, narcotraffico, estorsione e compravendita di armi. L’organizzazione disponeva inoltre di una “cassa comune”, alimentata dai proventi illeciti, utilizzata per finanziare nuovi acquisti di droga e remunerare l’intera filiera criminale.

La seconda struttura, invece, operava tra Roma (zona Romanina) e la provincia di Latina, con centri logistici a Marino (RM) e Cisterna di Latina (LT). Parte della droga veniva importata dalla Spagna, dove i vertici del gruppo avevano contatti diretti con i fornitori. Durante le indagini, i finanzieri hanno monitorato l’arrivo di un autotreno da Almeria (Spagna), dotato di un doppiofondo occultato nel rimorchio, contenente 22 kg di cocaina, sequestrata con l’arresto immediato di 6 persone.

Il metodo di occultamento era particolarmente sofisticato: per accedere ai vani nascosti, era necessario azionare una combinazione di tasti e utilizzare un telecomando per attivare un meccanismo idraulico che sollevava il tetto del rimorchio.

Una volta ricevuti i carichi, gli indagati distribuivano la droga nei quartieri romani di Torre Spaccata, Tufello, Centocelle, Quarticciolo, Trullo, EUR, Corviale e Casalbertone, estendendo la loro attività anche a San Cesareo, Marino, Pomezia, Anzio e Ciampino, utilizzando veicoli con doppifondi appositamente predisposti.

Nel corso delle indagini, sono stati documentati oltre 60 episodi di narcotraffico nel 2020, con movimentazioni di 850 kg di stupefacenti (60 kg di cocaina, 686 kg di hashish e 104 kg di marijuana) e 7 arresti in flagranza.

Un colpo al circuito illecito e alle sue finanze

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo della Guardia di Finanza contro il traffico di droga e la criminalità organizzata, coordinato con l’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo è colpire ogni fase del circuito illecito, dalla fornitura allo spaccio, fino alla gestione dei proventi criminali, che spesso vengono reinvestiti nell’economia legale.