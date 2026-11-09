Buterin guarda oltre le fee: per ETH contano decentralizzazione e sicurezza

Vitalik Buterin ha rilanciato il dibattito sul ruolo di ETH, mettendo in discussione l’idea che il valore del token dipenda soprattutto dalla combustione delle commissioni di rete. In una serie di post, il cofondatore di Ethereum ha indicato invece decentralizzazione, resistenza alla censura, privacy e sicurezza come elementi centrali per la solidità del progetto.

Buterin ha avvertito che ottimizzare Ethereum per aumentare il volume delle commissioni bruciate potrebbe indebolire la rete. «L’idea del token ETH come strumento per bruciare le commissioni non è mai stata così solida come poteva sembrare; ottimizzare per questo rischia di compromettere la decentralizzazione e la resistenza alla cattura», ha dichiarato.

Il riferimento è anche all’aggiornamento EIP-1559 del 2021, che in una fase di commissioni elevate rese Ethereum deflazionistico. Quel periodo aveva alimentato, tra alcuni sostenitori, la definizione di ETH come “denaro ultra-raro”. Il successivo calo delle fee e dei ricavi ha però reso meno sostenibile questa narrazione. Tra gennaio e ottobre, secondo i dati riportati, le commissioni medie per transazione sono diminuite mentre le transazioni giornaliere sono aumentate.

Regole Usa e sicurezza degli exchange

Il confronto sul futuro di Ethereum si inserisce in una fase di pressione più ampia sul settore. Dopo le elezioni negli Stati Uniti, i Democratici controllano entrambe le camere del Congresso, mentre un numero rilevante di legislatori si dichiara favorevole alle criptovalute. Restano tuttavia in posizioni influenti politici più critici, con possibili conseguenze per le commissioni parlamentari che seguono finanza e agricoltura.

Kyle Bligen, direttore esecutivo di un centro di ricerca sulla decentralizzazione, ha previsto per il prossimo Congresso «un ambiente sostanzialmente diverso per il settore crypto a Washington» e un livello più alto di scrutinio. Tra i temi discussi figurano l’ampliamento di misure sul mercato finanziario e possibili modifiche alle norme su token e stablecoin, anche in relazione a governance e conflitti di interesse.

Binance ha inoltre ricostruito un attacco iniziato mesi prima del furto multimiliardario. Gli aggressori avrebbero installato software truccato su una macchina di lavoro, quindi utilizzato tecniche di ingegneria sociale, file malevoli e strumenti interni basati sull’AI per ampliare l’accesso. L’intrusione ha raggiunto i servizi di firma dei wallet e consentito il trasferimento di fondi su larga scala.

Richard Teng, co-amministratore delegato della piattaforma, ha detto: «Non è stato un singolo errore o una sola violazione: si è trattato di una campagna protrattasi per mesi». L’episodio ha rafforzato, secondo esperti citati nella fonte, l’interesse per custodia istituzionale, portafogli multi-firma, coperture assicurative e procedure operative più rigorose.

Dalla transizione post-quantistica a THORChain

Justin Drake, ricercatore associato alla Ethereum Foundation, ha annunciato l’accelerazione della transizione post-quantistica e post-AI della rete, con l’obiettivo di completarla entro dicembre 2028, un anno prima della scadenza indicata in precedenza. I team avrebbero 24 mesi per realizzare tre aggiornamenti aggiuntivi destinati a introdurre primitive crittografiche resistenti ai futuri computer quantistici e agli attacchi potenziati dall’intelligenza artificiale.

Resta invece rinviato l’upgrade Glamsterdam, in attesa della soluzione di otto invarianti critici legati agli smart contract. Nel frattempo, THORChain ha riavviato le operazioni nonostante un avviso formale delle autorità statunitensi sui fondi provenienti dall’attacco a Binance. La riattivazione ha coinvolto numerose blockchain e il token RUNE ha registrato un aumento nelle 24 ore successive. Analisti on-chain hanno stimato decine di milioni di dollari movimentati nelle prime 72 ore, senza che la fonte presenti questa stima come dato definitivo.

Sui mercati, alla chiusura della settimana Bitcoin risultava in calo di circa il 4,5%, a quota 74.300 dollari, mentre Ethereum perdeva circa il 6,3%, a 2.117 dollari. XRP arretrava di circa il 5%, vicino a 1,11 dollari. La capitalizzazione complessiva restava nell’ordine di qualche trilione di dollari.