Campo largo, Onorato scalda i motori verso le primarie

Non solo Schlein e Conte. L’assessore capitolino e fondatore di Progetto Civico prepara la sua mossa per le primarie del centrosinistra

Roma, 9 novembre 2026 – Alessandro Onorato si prepara a entrare nella partita delle primarie del campo largo. L’assessore capitolino al Turismo, Sport e Grandi eventi e fondatore di Progetto Civico Italia non ha ancora ufficializzato la propria candidatura alla guida del centrosinistra, ma negli ultimi giorni ha moltiplicato i segnali di disponibilità. L’obiettivo è partecipare alla scelta del candidato premier della coalizione, evitando che il confronto si riduca a un duello tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. L’apertura era arrivata il 23 ottobre, durante gli Stati generali del movimento organizzati a Roma. “Sicuramente uno di noi ci sarà” alle primarie, aveva spiegato Onorato, aggiungendo: “Non è automatico che lo faccia io, non escludo di potermi candidare, vediamo”. Parole che hanno alimentato le ipotesi su una sua possibile discesa in campo, rilanciate anche da un’intervista a la Repubblica pubblicata il 5 novembre, nella quale l’assessore ha affrontato il tema della candidatura e delle alleanze tra le forze centriste.

La proposta politica di Onorato parte dalla necessità di allargare il perimetro del centrosinistra, coinvolgendo anche l’elettorato che non si riconosce nei partiti tradizionali. Per il leader di Progetto Civico Italia, le primarie dovrebbero individuare una figura capace di rappresentare l’intera coalizione, non semplicemente stabilire quale formazione politica abbia più consenso: “Le primarie sono fondamentali perché dobbiamo individuare qual è il leader di tutto il centrosinistra. Non deve essere una competizione tra partiti”, aveva sottolineato durante gli Stati generali.

A sostegno della partecipazione di Progetto Civico alla costruzione del programma, Onorato ha presentato il lavoro svolto dai laboratori del movimento: oltre 400 proposte, elaborate con il contributo di amministratori locali, professionisti e rappresentanti della società civile. Tra i temi affrontati figurano casa, sanità, scuola, sicurezza, lavoro e sviluppo economico.

Il nodo Gualtieri e l’ipotesi dimissioni

La possibile candidatura alle primarie del centrosinistra ha aperto anche un fronte politico all’interno del Campidoglio, dove Onorato ricopre l’incarico di assessore al Turismo, Sport e Grandi eventi nella Giunta guidata da Roberto Gualtieri. Secondo una ricostruzione pubblicata da la Repubblica, nell’entourage del sindaco sarebbe emersa una certa contrarietà all’ipotesi che un componente dell’esecutivo capitolino possa candidarsi contro Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, alle primarie per la leadership nazionale della coalizione. In questo scenario, la permanenza di Onorato in Giunta potrebbe diventare un tema di confronto politico.