Caos politico a Ladispoli, anche la vicesindaca Margherita Frappa lascia l’incarico

Dopo le dimissioni di Renzo Marchetti e il riavvicinamento tra Grando e Fratelli d’Italia, Frappa rimette il mandato. Resterà assessora alla Cultura e alla Pubblica istruzione

Ladispoli, 9 novembre 2026 – Un altro cambio nella Giunta di Ladispoli. A meno di tre settimane dalla nomina, Margherita Frappa ha deciso di rimettere nelle mani del sindaco Alessandro Grando la carica di vicesindaca, aggiungendo un nuovo capitolo alla crisi politica che nelle ultime settimane ha attraversato la maggioranza di centrodestra. La decisione, comunicata sabato 7 novembre 2026, arriva dopo il riavvicinamento tra il primo cittadino e Fratelli d’Italia, che aveva ritirato la propria delegazione dalla Giunta a seguito delle tensioni sugli equilibri della coalizione.

Frappa non lascia però l’amministrazione comunale: continuerà a ricoprire l’incarico di assessora alla Cultura e alla Pubblica istruzione. La sua rinuncia riguarda esclusivamente il ruolo di vicesindaca, che le era stato affidato il 20 ottobre dopo le dimissioni di Renzo Marchetti, esponente di Fratelli d’Italia.

Ladispoli, Frappa rimette la carica di vicesindaca: le ragioni della scelta

A spiegare la decisione è stata la stessa Frappa, attraverso una dichiarazione nella quale ha collegato il passo indietro alla ricomposizione dei rapporti politici all’interno della maggioranza. L’assessora ha spiegato di aver accettato la nomina in una fase particolarmente delicata, con l’obiettivo di contribuire alla stabilità dell’amministrazione. Ora, dopo il ritrovato dialogo tra Grando e Fratelli d’Italia, ritiene che siano venute meno le condizioni che avevano portato a quella scelta.

Frappa ha inoltre rivendicato la piena autonomia della propria decisione, precisando di non aver ricevuto imposizioni dal sindaco e confermando il rapporto di stima e fiducia che la lega al primo cittadino. La rinuncia alla vicepresidenza della Giunta, nella sua ricostruzione, vuole quindi favorire il ripristino degli equilibri politici precedenti, senza interrompere il lavoro amministrativo: “Il mio impegno nei confronti di Ladispoli non cambia”, ha assicurato Frappa, ribadendo la volontà di proseguire le attività nei settori della scuola e della cultura.

Da Marchetti a Frappa, le settimane di tensione nella maggioranza

Per comprendere l’ultimo passaggio bisogna tornare all’inizio di ottobre, quando Fratelli d’Italia aveva contestato il passaggio politico di quattro consiglieri comunali e di un assessore verso Futuro Nazionale, il movimento legato a Roberto Vannacci. Il partito aveva denunciato una modifica degli equilibri della coalizione non condivisa preventivamente con le altre forze della maggioranza, annunciando il ritiro della propria delegazione dalla Giunta.

La frattura aveva portato alle dimissioni di Renzo Marchetti, allora vicesindaco, e a un confronto pubblico con Alessandro Grando. Il sindaco aveva contestato le ragioni della rottura, sostenendo che non fosse cambiato il programma amministrativo e che non si fosse costituito alcun nuovo gruppo consiliare.

Il 20 ottobre, Grando aveva quindi nominato Margherita Frappa nuova vicesindaca, mantenendole le deleghe che già esercitava. Una soluzione individuata per garantire continuità alla Giunta in una fase di tensione politica.

A distanza di poche settimane, però, il quadro è nuovamente cambiato. Il confronto tra il sindaco e il senatore Marco Silvestroni, presidente della Federazione provinciale romana di Fratelli d’Italia, ha portato a una ricomposizione dei rapporti e al ritorno del partito a sostegno dell’amministrazione.