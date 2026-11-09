Capelli e intelligenza artificiale: i rischi dei tagli creati con l’AI

L’intelligenza artificiale cambia il modo di scegliere tagli e colori di capelli. Ma i risultati delle simulazioni digitali sono davvero realizzabili? L’hairstylist Cristiano Russo spiega i limiti dell’AI e gli errori da evitare prima di andare dal parrucchiere.

Roma – L’intelligenza artificiale entra anche nei saloni di bellezza e cambia il modo di scegliere il prossimo taglio di capelli. Basta caricare una fotografia su un’applicazione per vedersi con un caschetto, una frangia, capelli lunghi o un nuovo colore. Ma quello che appare sullo schermo non sempre corrisponde a un risultato realmente ottenibile.

Le simulazioni di tagli di capelli con l’AI consentono di sperimentare look diversi in pochi secondi, ma possono creare aspettative difficili da soddisfare. A spiegarlo è Cristiano Russo, esperto hairstylist di Franco e Cristiano Russo, che richiama l’attenzione sulla distanza tra le immagini generate digitalmente e le caratteristiche reali dei capelli.

«Mi capita di vedere clienti che arrivano con immagini elaborate digitalmente e chiedono di riprodurre esattamente quel risultato. Il problema è che l’intelligenza artificiale può modificare completamente l’aspetto dei capelli, aumentandone il volume, cambiandone la consistenza o creando movimenti che nella realtà richiederebbero ore di styling. Quella fotografia può essere un ottimo punto di partenza, ma bisogna capire quanto sia realistica», spiega Russo.

Tagli di capelli con AI: perché il risultato può essere diverso dalla realtà

Uno dei principali limiti delle applicazioni per simulare tagli di capelli riguarda la difficoltà di valutare le caratteristiche fisiche della chioma.

Densità, spessore, porosità, direzione di crescita e presenza di vortici sono elementi fondamentali per determinare la riuscita di un taglio, ma non possono essere sempre ricavati correttamente da una semplice fotografia.

Una frangia perfetta generata dall’intelligenza artificiale, ad esempio, potrebbe essere difficile da mantenere su capelli con vortici pronunciati. Allo stesso modo, un caschetto voluminoso potrebbe richiedere una piega quotidiana impegnativa su capelli particolarmente sottili.

«L’algoritmo può mostrarci un taglio bellissimo, ma non sa necessariamente come si comporteranno quei capelli dopo il primo lavaggio. Una cliente può vedersi con onde morbide e voluminose, ma se ha capelli molto lisci e sottili dovrà mettere in conto prodotti, strumenti e tempo per ricreare quell’effetto», osserva l’hairstylist.

Colore capelli con intelligenza artificiale: dal castano al biondo platino non basta un clic

Anche le simulazioni del colore dei capelli con l’intelligenza artificiale possono risultare ingannevoli.

Le applicazioni consentono di visualizzare trasformazioni radicali, dal castano scuro al biondo platino, senza considerare necessariamente il colore di partenza, le precedenti tinte o le condizioni della fibra capillare.

Nella realtà, una schiaritura importante può richiedere più sedute e trattamenti specifici. In alcuni casi, inoltre, il risultato desiderato potrebbe non essere compatibile con la salute del capello.

«Con l’intelligenza artificiale si può passare dal nero al platino in pochi secondi. In salone dobbiamo valutare pigmenti, colorazioni precedenti e resistenza del capello. Alcuni risultati richiedono tempo, altri vanno modificati per evitare danni. Anche la luce e i filtri delle immagini digitali possono alterare la percezione delle tonalità», precisa Cristiano Russo.

Come scegliere un taglio di capelli con l’AI: i cinque errori da evitare

L’intelligenza artificiale può essere uno strumento utile per trovare idee per nuovi tagli e colori, purché le immagini vengano considerate come simulazioni e non come risultati garantiti.

Secondo Cristiano Russo, prima di scegliere un nuovo look con l’AI è importante seguire cinque accorgimenti:

Provare più tagli di capelli: confrontare diverse simulazioni senza concentrarsi su un’unica immagine. Utilizzare fotografie realistiche: scegliere immagini recenti, con luce naturale e senza filtri. Considerare la struttura dei capelli: valutare densità, spessore e caratteristiche della propria chioma. Calcolare la manutenzione quotidiana: capire quanto tempo sarà necessario per ottenere e mantenere la piega desiderata. Consultare un parrucchiere professionista: verificare quali elementi della simulazione siano realmente riproducibili.

Un ulteriore aspetto riguarda la privacy: prima di utilizzare applicazioni che modificano virtualmente il proprio volto è consigliabile controllare come vengono raccolte, utilizzate e conservate le fotografie.

L’intelligenza artificiale sostituirà il parrucchiere?

Le applicazioni per provare virtualmente tagli e colori possono aiutare le persone a individuare nuove possibilità e a comunicare meglio le proprie preferenze al parrucchiere.

Il ruolo del professionista resta però fondamentale per adattare il look alla struttura dei capelli, alle proporzioni del viso e alle abitudini quotidiane.

«Trovo interessante che le clienti possano sperimentare virtualmente tanti look prima di prendere una decisione. A volte scoprono colori o tagli che non avrebbero mai preso in considerazione. Il consiglio è portare quelle immagini dal parrucchiere e discuterne insieme. Possiamo prendere una frangia da una simulazione, la lunghezza da un’altra e adattare il colore alla persona. L’intelligenza artificiale può dare idee, ma il risultato va costruito sui capelli veri», conclude Cristiano Russo.