l'approfondimento
Dalla TAC 3D alla guida chirurgica: come si pianifica l’implantologia computer guidata
Implantologia computer guidata: dalla TAC 3D alla guida chirurgica, la pianificazione digitale definisce il posizionamento degli impianti dentali.
L’implantologia computer guidata utilizza strumenti digitali per pianificare il posizionamento degli impianti dentali prima dell’intervento. Il percorso parte generalmente da una TAC 3D o da una Cone Beam, che consente di osservare in tre dimensioni l’osso mascellare o mandibolare.
Dalla scansione alla simulazione digitale
Le immagini vengono elaborate con software specifici, attraverso cui il professionista può simulare virtualmente l’intervento e definire posizione, inclinazione e profondità dell’impianto. La pianificazione considera anche la futura protesi, così da valutare il rapporto tra impianto, funzione, estetica e stabilità.
Questo approccio permette di esaminare in anticipo la struttura ossea e le aree delicate. La pianificazione digitale integra inoltre informazioni come la quantità di osso, la forma dell’arcata, la distanza dai denti vicini, la salute delle gengive e le necessità estetiche del singolo paziente.
Il ruolo della guida chirurgica
Uno degli strumenti centrali è la guida chirurgica, una mascherina personalizzata realizzata sulla base del progetto digitale. Durante l’intervento aiuta a rispettare il percorso programmato al computer, offrendo un maggiore controllo sul posizionamento dell’impianto.
La tecnologia non sostituisce l’esperienza del dentista, ma la affianca con dati e immagini più dettagliati. Le simulazioni tridimensionali possono inoltre rendere più comprensibili al paziente le fasi del trattamento e le ragioni delle scelte progettuali.
Quando viene valutata
L’implantologia computer guidata può essere presa in considerazione per denti mancanti singoli, riabilitazioni più estese, ridotta quantità di osso o situazioni in cui è necessaria una pianificazione particolarmente accurata. La scelta dipende sempre dalla valutazione del professionista, che stabilisce se il metodo sia adatto al caso specifico.