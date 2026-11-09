Dopo la fusione con Duomo BidCo, KIKO riceve da Moody’s rating B2 e outlook stabile

Moody’s ha assegnato a KIKO un Corporate Family Rating (CFR) di lungo termine pari a B2, con outlook stabile. La valutazione riguarda il gruppo attivo nella cosmetica e nella vendita al dettaglio di prodotti beauty.

Il rating arriva dopo la riorganizzazione societaria che ha coinvolto Duomo BidCo e KIKO. L’operazione si è conclusa con la fusione di Duomo BidCo in KIKO, che prosegue le attività come entità superstite. Contestualmente, Moody’s ha ritirato i rating precedentemente attribuiti a Duomo BidCo.

Il debito obbligazionario

L’agenzia ha confermato il rating B2 sulle obbligazioni senior garantite a tasso variabile per 540 milioni di euro, con scadenza nel 2032. Gli strumenti, emessi originariamente da Duomo BidCo, sono stati trasferiti a KIKO nell’ambito della fusione.

Secondo Moody’s, il giudizio riflette la capacità di KIKO di portare avanti la propria strategia, con prospettive di crescita dei ricavi e dell’EBITDA nei prossimi 12-18 mesi. Tra gli elementi positivi figurano la popolarità del marchio, una rete di negozi estesa e una presenza online in rafforzamento.

L’agenzia segnala inoltre buoni margini operativi e una posizione di liquidità solida. Questi fattori potrebbero sostenere una generazione positiva di free cash flow a partire dal 2026.

Espansione e rischi per il profilo creditizio

Il profilo creditizio resta esposto alle dimensioni relativamente contenute di KIKO rispetto ad altri operatori del settore beauty e alla concentrazione geografica ancora significativa in Italia, Spagna e Francia. La dipendenza dai principali mercati europei è tuttavia in diminuzione grazie all’espansione internazionale.

Tra le criticità indicate da Moody’s rientrano anche il rischio di esecuzione del piano di apertura di nuovi punti vendita, l’elevata concorrenza, le basse barriere all’ingresso e i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori nel segmento dei cosmetici colorati.

L’outlook stabile riflette l’aspettativa che KIKO possa continuare a crescere mantenendo struttura finanziaria e liquidità coerenti con l’attuale livello di rating. Per la traiettoria futura saranno rilevanti l’evoluzione della rete distributiva, il rafforzamento dell’e-commerce e l’espansione oltre i mercati europei più consolidati.