Dopo le midterm Wall Street guarda al CPI: il dato Usa orienterà le attese sulla Fed

Archiviato il voto di metà mandato, Wall Street torna a concentrarsi sui fondamentali economici. Il primo appuntamento è fissato per martedì 10 novembre, quando sarà pubblicato il dato sull’inflazione americana, il Consumer Price Index (CPI), con possibili effetti sulle aspettative relative alla Federal Reserve.

Il CPI misura l’andamento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti ed è tra gli indicatori più seguiti per valutare le pressioni inflazionistiche. Una discesa dei prezzi potrebbe rafforzare le attese per una politica monetaria meno restrittiva e sostenere i titoli più sensibili all’andamento dei tassi, compreso il comparto tecnologico. Un dato superiore alle attese potrebbe invece alimentare l’ipotesi di tassi elevati più a lungo, con ripercussioni sulle valutazioni azionarie e sui rendimenti obbligazionari.

Inflazione, lavoro e crescita al centro dello scenario

Gli investitori guarderanno anche alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, attese giovedì, e al PPI di venerdì, l’indice dei prezzi alla produzione. Un rallentamento graduale del mercato del lavoro sarebbe compatibile con un’economia ancora solida; un deterioramento più rapido potrebbe invece riaccendere i timori di recessione. Un aumento del PPI superiore alle attese rappresenterebbe un ulteriore elemento di attenzione per la Fed.

La direzione dei mercati dipenderà dalla combinazione tra inflazione e crescita. Lo scenario più favorevole per l’azionario sarebbe quello di un’economia capace di espandersi senza nuove pressioni sui prezzi. Al contrario, inflazione persistente e rallentamento economico riporterebbero al centro il rischio di stagflazione.

Secondo le analisi di Goldman Sachs, i flussi potrebbero redistribuirsi tra i settori: sanità e farmaceutica potrebbero beneficiare delle loro caratteristiche difensive, mentre sulla tecnologia la selezione degli investitori potrebbe aumentare. JPMorgan richiama inoltre le statistiche storiche sull’andamento dello S&P 500 nell’anno successivo alle midterm, precisando che non costituiscono una garanzia per il futuro.

AI, Treasury e dollaro tra opportunità e rischi

Sull’intelligenza artificiale, Morgan Stanley segnala possibili incertezze regolamentari e difficoltà infrastrutturali, in particolare per i data center. Cathie Wood, fondatrice di ARK Invest, considera invece le vendite recenti non necessariamente la fine del mercato rialzista. La sostenibilità finanziaria, i flussi di cassa e la solidità dei bilanci potrebbero distinguere le società del settore nei prossimi 3-12 mesi.

Restano sotto osservazione anche i Treasury, il deficit pubblico e l’offerta di nuovi titoli. Le attese sui tassi potranno influenzare rendimenti e domanda. Un eventuale rafforzamento delle ipotesi di taglio potrebbe indebolire il dollaro rispetto a euro, franco svizzero e yen, con effetti sul rendimento degli investimenti statunitensi per gli operatori europei.