VIABILITA'
Fiumicino, problemi meccanici al Ponte 2 Giugno: stop al traffico dalle 22
Anomalie durante la discesa dell’impalcato
Fiumicino, 9 novembre 2026 – Il Ponte 2 Giugno chiuderà temporaneamente al traffico dalle ore 22 di oggi, lunedì 9 novembre 2026, per consentire una serie di interventi urgenti. La decisione è stata comunicata dal Comune di Fiumicino dopo che, durante le operazioni di movimentazione della struttura, sono state riscontrate alcune anomalie nella fase di discesa dell’impalcato.
Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, il malfunzionamento sarebbe presumibilmente riconducibile a problemi di natura meccanica. Saranno quindi necessarie verifiche tecniche per accertare le cause delle anomalie e individuare gli interventi necessari.
Ponte 2 Giugno, chiusura dalle 22: chi può transitare
La chiusura interesserà il traffico veicolare, con un’eccezione per i mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza, ai quali sarà consentito il passaggio anche durante le operazioni.
I lavori sono stati programmati in orario notturno per limitare la durata dell’interruzione. L’obiettivo del Comune è completare gli interventi nell’arco di alcune ore e riaprire il ponte non appena terminate le necessarie verifiche di sicurezza.
Non è stato comunicato un orario preciso per la riapertura, che dipenderà dall’esito degli accertamenti tecnici e dal completamento dei lavori.