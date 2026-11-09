Fiumicino, problemi meccanici al Ponte 2 Giugno: stop al traffico dalle 22

Fiumicino, 9 novembre 2026 – Il Ponte 2 Giugno chiuderà temporaneamente al traffico dalle ore 22 di oggi, lunedì 9 novembre 2026 , per consentire una serie di interventi urgenti. La decisione è stata comunicata dal Comune di Fiumicino dopo che, durante le operazioni di movimentazione della struttura, sono state riscontrate alcune anomalie nella fase di discesa dell’impalcato.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, il malfunzionamento sarebbe presumibilmente riconducibile a problemi di natura meccanica. Saranno quindi necessarie verifiche tecniche per accertare le cause delle anomalie e individuare gli interventi necessari.