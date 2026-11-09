Fiumicino, tre giorni di concerti gratuiti: date, orari e programma del Saxophone Meeting

Roma, 9 novembre 2026 – Tre giorni di concerti a ingresso gratuito, artisti internazionali e un viaggio musicale dal jazz alla classica, passando per l’elettronica e il tango. Dal 20 al 22 novembre 2026 torna l’International Saxophone Meeting – Città di Fiumicino, la manifestazione organizzata dal Museo del Saxofono di Maccarese, giunta alla sua quarta edizione. Il programma prevede esibizioni, incontri musicali e la presentazione di un nuovo sistema interattivo che permetterà di esplorare il patrimonio del museo attraverso una ricostruzione virtuale di Adolphe Sax, inventore dello strumento.

L’iniziativa riunirà musicisti provenienti da Thailandia, Argentina, Cina, Taiwan, Canada, Spagna e Italia, con appuntamenti distribuiti tra il Museo del Saxofono, l’Istituto Porto Romano di Fiumicino e il Borgo di Tragliata. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il tema scelto per il 2026 è “Identità, culture e nuovi orizzonti sonori”, un percorso che mette a confronto tradizione musicale, improvvisazione e nuove tecnologie.

International Saxophone Meeting, il programma di venerdì 20 novembre

La manifestazione si aprirà venerdì 20 novembre alle 11:30, presso l’Istituto Porto Romano di Fiumicino, con Contemporary Music for Fiumicino City, concerto inaugurale accompagnato dal saluto istituzionale.

Sul palco saliranno Shyen Lee, saxofonista di Taiwan e docente alla Mahidol University in Thailandia, William Street, concertista canadese e docente alla University of Alberta, Pathorn Srikaranonda, compositore e fondatore della Saxophone Association Thailand, e Runkun Li, saxofonista jazz cinese e docente al Sichuan Conservatory of Music. Ad accompagnarli al pianoforte sarà Susanna Pagano.

Alle 17:00 è previsto Beyond the Sound, un incontro dedicato alla ricerca timbrica e alle possibilità espressive del saxofono. Parteciperanno Pathorn Srikaranonda, William Street, Shyen Lee, Zhengjun Liu e Susanna Pagano.

La prima giornata terminerà alle 21:30 al Museo del Saxofono di Maccarese, con SaxDroid 3 – Contemporary Music for Enzo Filippetti, progetto dedicato alla musica contemporanea e alle sperimentazioni sonore del saxofono, anche in relazione all’elettronica. Protagonista sarà Enzo Filippetti, docente al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma.

L’organizzazione segnala che le sedi dei concerti potrebbero subire variazioni, che saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del museo.

Sabato 21 novembre, arriva Adolphe Sax virtuale: il museo si visita in 47 lingue

La seconda giornata si aprirà alle 11:30, al Museo del Saxofono, con una novità che unisce patrimonio musicale e tecnologia.

Durante l’incontro When History Speaks – Incontra Adolphe Sax sarà presentato il nuovo sistema interattivo di visita museale, sviluppato dalla società Aworan con il contributo della Regione Lazio.

Il progetto prevede una ricostruzione virtuale di Adolphe Sax, che accompagnerà simbolicamente i visitatori alla scoperta della storia e degli strumenti conservati nel museo. L’esperienza sarà personalizzabile e disponibile in 47 lingue, per rendere il percorso accessibile anche al pubblico internazionale.

Il programma musicale riprenderà alle 17:30 con The Shape of the Invisible, concerto del saxofonista spagnolo Javier Linares, docente al Real Conservatorio Superior de Música di Granada, accompagnato dalla pianista Elena Frutos. L’esibizione sarà dedicata al repertorio classico e alle sue suggestioni espressive.

Alle 21:30 spazio al jazz e alle sonorità sudamericane con Javier Girotto Meets the Alma Quartet. Il sassofonista argentino Javier Girotto, fondatore degli Aires Tango, incontrerà l’Alma Saxophone Quartet in un progetto che intreccia tango, improvvisazione e composizioni originali.

Per il concerto gli artisti utilizzeranno strumenti della storica azienda italiana Rampone & Cazzani, partner della manifestazione.

Domenica 22 novembre, omaggio a John Coltrane e gran finale a Maccarese

La terza e ultima giornata si sposterà inizialmente al Borgo di Tragliata, dove alle 11:30 è previsto John Coltrane Tribute, un concerto dedicato a uno dei protagonisti più influenti della storia del jazz.

A interpretare il repertorio saranno Pathorn Srikaranonda e Runkun Li, accompagnati da Alessandro Crispolti al pianoforte, Christian Antinozzi al contrabbasso e Alfredo Romeo alla batteria.

L’appuntamento offrirà anche l’occasione per la presentazione in anteprima nazionale del nuovo saxofono soprano Henri SELMER Paris Signature, realizzata in collaborazione con la casa costruttrice francese.

Il Meeting si concluderà alle 18:00 al Museo del Saxofono di Maccarese con Alto Ritmo, concerto che vedrà insieme il saxofonista Jacopo Taddei e il fisarmonicista Samuele Telari.

Taddei, membro del SIGNUM Saxophone Quartet e vincitore di numerosi concorsi internazionali, proporrà insieme a Telari un programma che attraversa il Novecento, passando dalla musica classica al jazz, dalla tradizione popolare alle influenze latino-americane.

Dove si svolge il Saxophone Meeting e come partecipare