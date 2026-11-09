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Fondi, la CISL FP inserisce nell’intesa il 50% delle economie per il personale non dirigente
A Fondi, la CISL FP Latina prevede nell’ipotesi 2026-2028 il 50% delle economie dell’Area della Dirigenza per il personale non dirigente.
Fondi – Nel Comune di Fondi, l’ipotesi di contratto integrativo dell’Area della Dirigenza per il triennio 2026–2028 prevede di destinare il 50% delle economie al fondo per il salario accessorio del personale non dirigente. La previsione è stata sostenuta dalla CISL FP Latina, che la presenta come una novità nella contrattazione dell’ente.
Il meccanismo previsto dall’articolo 14
L’articolo 14 dell’ipotesi di accordo introduce una riduzione progressiva della retribuzione di risultato per i dirigenti che percepiscono determinati incentivi di legge. Secondo l’intesa, metà delle economie ottenute sarebbe destinata al fondo del personale non dirigente.
Il restante 50% sarebbe invece riservato ai dirigenti che non hanno beneficiato degli stessi incentivi. La CISL FP definisce la scelta un principio di solidarietà e di più equa distribuzione delle risorse, precisando che non si tratta di una contrapposizione tra categorie, ma del riconoscimento del contributo di tutti i lavoratori al funzionamento dell’amministrazione.
Il sindacato collega la previsione al percorso sostenuto dalla CISL anche a livello nazionale, volto a coordinare le disposizioni sulle economie derivanti dalla retribuzione di risultato dirigenziale e a salvaguardarne la destinazione anche alla valorizzazione economica del personale non dirigente.
I passaggi successivi
La CISL FP seguirà i passaggi necessari alla definitiva attuazione dell’intesa, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi presupposti giuridici e finanziari. L’obiettivo indicato nel comunicato è fare in modo che quanto previsto possa tradursi in benefici economici effettivi per il personale.
Il comunicato è firmato da Raffaele Paciocca, Segretario Provinciale Enti Locali, e da Fulvio Palumbo, Capo Dipartimento Enti Locali.