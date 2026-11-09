Il maltempo si intensifica al Nord: giovedì rovesci e temporali anche al Centro

Maltempo in intensificazione al Nord tra martedì 10 e giovedì 12 novembre, con rovesci e temporali anche in Toscana, Umbria e Lazio.

Da martedì a giovedì piogge e temporali: il peggioramento si estende al Centro

Il maltempo insisterà sull’Italia tra martedì 10 novembre e giovedì 12, con un peggioramento più marcato al Nord e fenomeni in estensione anche al Centro. Le previsioni indicano rovesci sparsi già nelle prossime ore, mentre nella giornata di giovedì sono attesi anche temporali localmente intensi.

Martedì e mercoledì piogge sparse

Martedì al Nord il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge sparse e locali rovesci in graduale attenuazione dai settori occidentali. Le massime resteranno tra 12 e 15°C. Al Centro le precipitazioni si sposteranno dalle regioni tirreniche a quelle adriatiche, con fenomeni forti in Toscana e temperature comprese tra 14 e 17°C.

Al Sud sono previste nubi sparse e schiarite, ma dal pomeriggio aumenteranno gli addensamenti su Campania, Calabria e Puglia, con fenomeni isolati. Le temperature massime saliranno tra 17 e 21°C.

Mercoledì 11 novembre le nubi saranno più compatte su Liguria, Lombardia, Emilia e Nordest, dove piogge e rovesci tenderanno a intensificarsi entro sera. Al Centro sono attesi rovesci sparsi in Toscana, mentre l’Abruzzo avrà condizioni più soleggiate e asciutte. Al Sud prevarrà il tempo soleggiato, senza fenomeni, soprattutto tra Sicilia ed estremo Sud.

Giovedì il peggioramento più esteso

Giovedì il Nord sarà interessato da condizioni diffuse di maltempo, con rovesci e locali temporali anche intensi su Liguria e Triveneto; i fenomeni tenderanno ad attenuarsi al Nordovest. Le temperature massime resteranno tra 12 e 15°C.

Un rapido peggioramento coinvolgerà anche il Centro: piogge e rovesci, a tratti temporaleschi, si estenderanno dalla Toscana a Umbria e Lazio. In Sardegna sono previsti rovesci e temporali, in estensione entro sera alla Campania, mentre sulle altre zone meridionali il tempo sarà più soleggiato.