Metromare, da oggi treni ogni 15 minuti: nuovi orari e corse da Acilia

Roma, 9 novembre 2026 – Un treno ogni 15 minuti dal lunedì al sabato e tre corse aggiuntive da Acilia nelle ore di punta del mattino. Cambia da oggi l’orario della Metromare, la ferrovia Roma-Lido che collega la Capitale a Ostia. Il nuovo programma di esercizio, annunciato dalla Regione Lazio e da Cotral, prevede una frequenza regolare di un convoglio ogni quarto d’ora per l’intera giornata, con un potenziamento del servizio nelle fasce più frequentate dai pendolari.

La novità riguarda migliaia di viaggiatori che utilizzano quotidianamente la linea per raggiungere il lavoro, la scuola e le altre destinazioni lungo il collegamento ferroviario. La domenica, invece, i treni continueranno a circolare ogni 20 minuti.

Metromare, i nuovi orari dal 9 novembre: un treno ogni 15 minuti

Il cambiamento principale è l’introduzione di un orario cadenzato a 15 minuti per tutta la giornata, dal lunedì al sabato. Una frequenza che, secondo Regione Lazio e Cotral, diventa possibile grazie al recupero e alla revisione dei convogli disponibili.

Per rafforzare il collegamento durante gli spostamenti del mattino sono previste anche tre corse supplementari in partenza dalla stazione di Acilia.

Gli orari comunicati sono:

Ore 6:10: prima corsa aggiuntiva da Acilia.

prima corsa aggiuntiva da Acilia. Ore 7:10: seconda corsa aggiuntiva da Acilia.

seconda corsa aggiuntiva da Acilia. Ore 8:10: terza corsa aggiuntiva da Acilia.

Grazie a questi treni, definiti “spazzola”, la frequenza media nella fascia pendolare del mattino scende a 10,8 minuti, con otto convogli contemporaneamente in linea.

La domenica non sono invece previste modifiche alla frequenza ordinaria, che rimane fissata a 20 minuti.

Metromare, Ghera: “Un passo avanti importante per i pendolari di Ostia”

Per l’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, il nuovo orario rappresenta un risultato del programma di interventi avviato sulla ferrovia: “Grazie al lavoro di squadra, oggi la Metromare compie un passo in avanti importante che consentirà ai pendolari di Ostia di sentirsi sempre più vicini alla Capitale”, ha dichiarato. Ghera ha ricordato i lavori sull’infrastruttura seguiti da Astral, dalla sostituzione dei binari al rinnovo della linea aerea, ancora in corso, insieme agli interventi sulle stazioni e alla manutenzione dei convogli.

Anche il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, ha sottolineato il significato del nuovo programma di esercizio: “Quando abbiamo iniziato, Metromare era una linea con pochi treni disponibili, guasti frequenti e un servizio che faticava a rispettare il programma. Portare oggi 12 treni in linea, tutti revisionati, e arrivare a un treno ogni 15 minuti è un traguardo che solo pochi anni fa sembrava fuori portata”, ha affermato.

Sul fronte infrastrutturale, l’amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone, ha spiegato che l’aumento della frequenza è stato reso possibile dal completamento di una prima fase di interventi sulla rete.