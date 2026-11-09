Midterm, perché l’America ha voltato le spalle a Trump: i numeri chiave

Washington, 9 novembre 2026 – Il 63% degli elettori americani disapprova l’operato di Donald Trump, quasi otto su dieci dichiarano di aver subito difficoltà economiche a causa dell’inflazione e il 66% dei giovani tra i 18 e i 29 anni ha votato per i Democratici. Sono alcuni dei dati che aiutano a interpretare le elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026, nelle quali il Partito democratico ha conquistato la maggioranza sia alla Camera dei Rappresentanti sia al Senato, sottraendo ai Repubblicani il controllo del Congresso.

A fotografare le ragioni del voto sono due indagini distinte: il National Voter Poll di ABC News, basato su quasi 80mila interviste, e le analisi del CIRCLE, il centro di ricerca della Tufts University specializzato nella partecipazione politica giovanile. Entrambe individuano nelle difficoltà economiche uno dei principali fattori associati alle scelte degli elettori. Il dato più interessante emerge però tra gli studenti: il 78% di quelli che dichiarano di stare peggiorando economicamente ha votato democratico, contro il 51% di chi afferma di migliorare la propria condizione finanziaria.

Midterm Usa, inflazione e costo della vita al centro del voto

Il National Voter Poll restituisce un giudizio negativo sulla situazione economica degli Stati Uniti. Il 75% degli intervistati considera le condizioni dell’economia poco buone o cattive, mentre il 44% sostiene che la propria situazione finanziaria sia peggiorata rispetto a due anni fa. Soltanto il 18% dichiara di stare meglio.

Il 79%, invece, dichiara di aver subito direttamente le conseguenze dell’inflazione nell’ultimo anno, con difficoltà economiche gravi per il 21% e moderate per il 58%. A completare il quadro, il 44% degli intervistati afferma che la propria situazione finanziaria è peggiorata rispetto a due anni fa.

Le conseguenze dell’inflazione sono particolarmente diffuse. Il 21% degli elettori riferisce difficoltà economiche gravi e il 58% difficoltà moderate: complessivamente, il 79% afferma di aver risentito dell’aumento dei prezzi nell’ultimo anno.

Il costo della vita è stato considerato un fattore cruciale per il voto dal 49% degli intervistati e importante da un ulteriore 40%. Tra coloro che lo hanno giudicato decisivo, il 66% ha scelto un candidato democratico alla Camera, contro il 32% favorevole ai Repubblicani.

Le preoccupazioni riguardano soprattutto le spese quotidiane. Il 59% degli elettori si dichiara molto preoccupato per il costo di alimentari e carburanti, il 53% per quello delle utenze domestiche. Anche la sanità pesa sui bilanci familiari: il 59% esprime forti timori per le spese necessarie a curarsi.

La valutazione si riflette sul giudizio verso la Casa Bianca. Secondo il sondaggio, il 66% ritiene che le politiche di Trump abbiano peggiorato le condizioni economiche nazionali, mentre il 63% attribuisce soprattutto alle sue decisioni la responsabilità dei prezzi superiori alla norma. Per due elettori su tre, anche la politica dei dazi ha danneggiato l’economia statunitense.

Guerra in Iran, il 63% degli americani la boccia

La guerra in Iran ha pesato sulle scelte degli elettori americani. Secondo il National Voter Poll, il 63% degli intervistati considera sbagliata la decisione degli Stati Uniti di intervenire militarmente contro Teheran, mentre il 37% la giudica corretta. Il conflitto è stato un fattore cruciale per il voto del 34% degli elettori e importante per un ulteriore 40%: complessivamente, quasi tre americani su quattro hanno attribuito alla guerra un ruolo significativo nella propria scelta elettorale. Tra coloro che l’hanno considerata una questione cruciale, il 72% ha votato per i Democratici e il 26% per i Repubblicani.

Il divario si riduce, ma rimane netto, considerando anche chi ha indicato il conflitto come un fattore importante: 64% ai Democratici contro il 34% ai Repubblicani. La tendenza si inverte tra gli elettori per i quali la guerra ha avuto un peso marginale o nullo: in questo gruppo, il 69% ha scelto i Repubblicani. I dati evidenziano così una relazione significativa tra la contrarietà all’intervento militare, l’importanza attribuita al conflitto e il sostegno all’opposizione democratica, pur senza dimostrare che la guerra abbia determinato da sola il risultato elettorale.

Giovani e studenti universitari, il voto democratico supera il 66%

Il ruolo degli under 30 emerge con particolare chiarezza dalle analisi del CIRCLE della Tufts University, pubblicate dopo le elezioni.

Secondo il centro di ricerca, il 66% degli elettori tra i 18 e i 29 anni ha votato per un candidato democratico alla Camera, contro il 31% che ha scelto i Repubblicani. Un vantaggio di 35 punti percentuali che segna una distanza significativa rispetto al voto presidenziale del 2024, pur trattandosi di elezioni differenti e di rilevazioni non perfettamente confrontabili.

Un approfondimento pubblicato il 5 novembre si concentra sui giovani iscritti a università, istituti tecnici e percorsi di formazione professionale. Questo gruppo rappresenta circa un quinto degli elettori giovani che hanno partecipato alle midterm.

Tra gli studenti, il 66% ha votato democratico e il 29% repubblicano. La distribuzione è molto simile a quella rilevata tra i coetanei non iscritti a un percorso di istruzione, dove i Democratici hanno ottenuto il 66% e i Repubblicani il 31%.

Il dato è significativo perché mostra come la condizione di studente, da sola, non abbia determinato una differenza sostanziale nelle preferenze politiche dei giovani. Il sostegno ai Democratici è risultato elevato sia tra chi frequenta un percorso formativo sia tra chi non è iscritto, compresi quanti hanno già terminato gli studi.

Restano comunque differenze legate al genere e all’origine degli intervistati. Tra le giovani studentesse il 70% ha votato democratico, contro il 60% degli studenti uomini. Il sostegno democratico supera il 70% tra gli studenti appartenenti a minoranze etniche, mentre si attesta al 61% tra quelli bianchi.

Il dato della Tufts University: il 78% degli studenti in difficoltà sceglie i Democratici

È soprattutto l’incrocio tra situazione economica personale e preferenza politica a offrire una chiave di lettura del voto giovanile.

Secondo il CIRCLE, tra gli studenti che dichiarano di essere “falling behind”, cioè di perdere terreno sul piano finanziario, il 78% ha votato democratico e appena il 16% repubblicano. Il vantaggio del Partito democratico raggiunge quindi 62 punti percentuali.

Il quadro cambia nettamente tra gli studenti che affermano di essere “getting ahead”, ossia di migliorare la propria condizione economica. In questo gruppo, il voto risulta quasi equamente distribuito: 51% ai Democratici e 47% ai Repubblicani.

Esiste, tuttavia, una differenza: gli studenti hanno indicato economia e occupazione tra le loro principali preoccupazioni con una frequenza inferiore di 11 punti percentuali rispetto ai coetanei non iscritti. Un divario che il CIRCLE collega alla possibilità che chi si trova già fuori dal sistema formativo debba affrontare pressioni economiche più immediate.

Per i Democratici, il sostegno dei giovani rappresenta quindi un risultato elettorale rilevante, ma il dato della Tufts University suggerisce anche quanto le condizioni materiali possano incidere sulle differenze interne a questa fascia d’età.

Trump e il Congresso, il 71% degli elettori chiede maggiori controlli sul presidente

L’economia non è stata l’unica questione centrale. Le midterm hanno rappresentato anche un passaggio di valutazione della presidenza Trump. Secondo il National Voter Poll, il 63% degli intervistati disapprova il suo operato, con il 54% che esprime una disapprovazione forte. Il consenso si ferma al 37%.

Alla domanda sulle motivazioni del voto, il 44% afferma di aver scelto un candidato alla Camera anche per esprimere opposizione a Trump. Il 16% indica invece il sostegno al presidente come una delle ragioni della propria scelta, mentre per il 40% Trump non è stato un fattore determinante.

Tra gli elettori che volevano esprimere opposizione al presidente, il 97% ha votato democratico. Tra coloro che intendevano sostenerlo, il 98% ha scelto un candidato repubblicano.

Il giudizio sull’equilibrio dei poteri è altrettanto netto. Il 71% ritiene che il Congresso non faccia abbastanza per esercitare le proprie funzioni di controllo sulla presidenza, mentre soltanto il 20% considera adeguata l’azione parlamentare.

La questione istituzionale si affianca al malcontento economico: il 62% degli intervistati ritiene che Trump dia priorità ai propri interessi personali rispetto a quelli del Paese e il 64% considera sbagliate le sue priorità politiche.

Dal 2024 al 2026, il peso del reddito sulla partecipazione elettorale

Il rapporto tra condizioni economiche e partecipazione politica emerge anche dai dati storici del Census Bureau, che ha analizzato la registrazione elettorale e la partecipazione alle presidenziali del novembre 2024.

Le tabelle relative ai cittadini maggiorenni appartenenti a famiglie con differenti livelli di reddito mostrano un divario significativo. Tra coloro che vivevano in famiglie con entrate annue inferiori a 10mila dollari, il 44,5% ha dichiarato di aver votato. Nella fascia di reddito familiare pari o superiore a 150mila dollari, la percentuale raggiungeva l’80,4%.

Si tratta di un indicatore diverso dalle preferenze politiche registrate alle midterm del 2026. Il Census misura infatti la partecipazione dichiarata al voto nel 2024, non il sostegno ai Democratici o ai Repubblicani. Inoltre, un’elezione presidenziale e una consultazione di metà mandato possono mobilitare gruppi differenti di elettori.

Il confronto non permette dunque di stabilire uno spostamento politico tra il 2024 e il 2026. Offre però un elemento di contesto: il reddito familiare è associato anche a differenze nella partecipazione elettorale, oltre che nelle preferenze espresse da chi si reca alle urne.

Democratici in maggioranza, ma la sfiducia verso i partiti resta elevata

Il risultato elettorale non coincide con un’approvazione generalizzata del Partito democratico. Secondo il National Voter Poll, il 52% degli intervistati ha un’opinione sfavorevole dei Democratici, mentre per i Repubblicani la percentuale sale al 60%. Il malcontento riguarda quindi entrambe le principali forze politiche, sebbene con intensità differenti.

Sui principali temi di governo, il Partito democratico gode di un vantaggio, ma non sempre maggioritario. Il 44% degli intervistati lo considera più capace di gestire l’economia, contro il 37% che indica i Repubblicani; il 19% non sceglie nessuno dei due. In materia sanitaria il margine democratico è più ampio, mentre sull’immigrazione le preferenze risultano più equilibrate, con un lieve vantaggio repubblicano.