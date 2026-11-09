Nettuno, la perquisizione nell’abitazione e il sequestro della droga: arrestato pusher

Nettuno, 9 novembre 2026 – Fermato a bordo della propria auto durante un controllo dei carabinieri, è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish tra un panetto e diversi involucri già suddivisi in dosi. Per questo un 28enne di origini romene, residente a Lariano, è stato arrestato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio, perché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi in via Padre Liberati, a Nettuno, durante un posto di controllo. I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno intimato l’alt al veicolo e proceduto alla perquisizione dell’uomo e dell’abitacolo. All’interno dell’auto hanno rinvenuto la sostanza stupefacente, insieme a una somma di denaro contante ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione nell’abitazione e il sequestro della droga

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione del 28enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato altri 3 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un paio di forbici con residui della stessa sostanza.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Al termine delle operazioni, il giovane è stato trasferito nella casa circondariale di Velletri, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arresto rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri della Compagnia di Anzio per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale romano.