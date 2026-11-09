Ostia, scoperte 250 dosi di droga nascoste in una buca vicino alla stazione Lido Centro

Gli agenti della Polizia Locale hanno notato i movimenti sospetti del giovane durante un pattugliamento. Sequestrati hashish e marijuana

Ostia, 9 novembre 2026 – Circa 250 dosi di hashish e marijuana nascoste in una buca nel terreno, a pochi passi dalla stazione Lido Centro. È quanto hanno scoperto gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno arrestato un 27enne di cittadinanza romena, sorpreso mentre prelevava alcuni involucri dal nascondiglio. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.

L’operazione è avvenuta nell’area antistante la stazione ferroviaria, durante un servizio di pattugliamento in una zona già interessata da precedenti interventi delle forze dell’ordine.

Ostia, la droga nascosta nel terreno vicino alla stazione Lido Centro

A insospettire gli agenti è stato il comportamento del giovane, notato mentre si avvicinava a una buca ricavata nel terreno e ne estraeva alcuni involucri. I vigili urbani hanno quindi deciso di intervenire per effettuare gli accertamenti, individuando il nascondiglio e rinvenendo al suo interno circa 250 dosi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana.

La droga è stata immediatamente sequestrata, mentre il 27enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli adempimenti previsti. L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’area di Ostia. Secondo quanto comunicato il 9 novembre 2026, il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.