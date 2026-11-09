IL FATTO|
Paura ai Parioli, anziano cade in un dirupo: trasportato in codice rosso
L’intervento nei pressi dell’Antico Circolo del Tiro a Volo. L’uomo apparso in stato confusionale
Roma, 9 novmbre 2026 – Un anziano è caduto in un dirupo nel quartiere Parioli, nei pressi dell’Antico Circolo del Tiro a Volo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, 9 novembre, quando, intorno alle 11:45, è scattata la richiesta di soccorso. L’uomo è stato raggiunto e messo in sicurezza dai soccorritori, prima di essere trasportato in codice rosso all’ospedale Villa San Pietro.
Il recupero con le corde e il trasporto in ospedale
La Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Prati (9A) e il personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale), impegnato negli interventi di soccorso in ambienti difficili da raggiungere.
I vigili del fuoco hanno raggiunto l’anziano nel dirupo e, dopo averlo messo in sicurezza, hanno effettuato il recupero mediante una manovra con le corde. Una volta riportato in una zona accessibile, l’uomo, apparso in stato confusionale, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto.
I sanitari hanno quindi disposto il trasferimento all’ospedale Villa San Pietro in codice rosso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute né sulle circostanze che hanno provocato la caduta.