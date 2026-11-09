Premio Ordine di San Panteleimon 2026 a Roma: tra i premiati l’Ospedale Bambino Gesù. Conduce Claudia Conte

Il 19 novembre, nella Chiesa di San Silvestro al Quirinale a Roma, la cerimonia del Premio dell’Ordine di San Panteleimon dedicato alla solidarietà verso l’Ucraina. Tra i protagonisti l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la giornalista Claudia Conte, già premiata nel 2025.

Roma, 9 novembre 2026 – La Capitale si prepara a ospitare la cerimonia del Premio per la Professionalità e la Misericordia – Ordine di San Panteleimon, prestigioso riconoscimento ucraino assegnato a enti, istituzioni e personalità che si sono distinti per l’impegno umanitario e la solidarietà verso il popolo ucraino.

L’appuntamento è fissato per giovedì 19 novembre 2026, alle ore 17.30, nella Chiesa di San Silvestro al Quirinale, in via XXIV Maggio 9 a Roma.

Tra i premiati dell’edizione 2025-2026 figura l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, insieme a rappresentanti del mondo istituzionale, sanitario, associativo e della cooperazione internazionale.

Claudia Conte conduce il Premio dell’Ordine di San Panteleimon a Roma

A presentare la cerimonia sarà Claudia Conte, giornalista, attivista e cittadina onoraria ucraina, da anni impegnata in iniziative di solidarietà, sensibilizzazione e sostegno alla popolazione colpita dalla guerra.

Già insignita del Premio dell’Ordine di San Panteleimon nell’edizione 2025, Claudia Conte torna protagonista della manifestazione in veste di conduttrice, accompagnando un evento che celebra il valore della professionalità, della misericordia e dell’impegno sociale.

Ad arricchire la cerimonia sarà l’esibizione del coro di voci bianche «Liberton», formato dai bambini della scuola cattolica ucraina Santa Sofia, che proporrà un intermezzo musicale dal forte significato culturale e simbolico.

Premio San Panteleimon 2026: riconoscimento all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Tra i principali destinatari del Premio dell’Ordine di San Panteleimon 2026 spicca l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, punto di riferimento della sanità pediatrica e dell’assistenza ai bambini.

Il riconoscimento valorizza l’impegno sanitario e umanitario dell’istituzione ospedaliera nel contesto delle iniziative di solidarietà a favore della popolazione ucraina.

Il Premio sarà conferito anche all’avvocato Achille Campagna, distintosi per la propria attività di assistenza legale alle vittime della guerra in Ucraina.

Un riconoscimento speciale sarà inoltre attribuito alla Cattedrale e alla Società di Santa Sofia, per il contributo offerto al sostegno della comunità ucraina in Italia e alla salvaguardia della sua identità culturale, religiosa e delle tradizioni nazionali.

Solidarietà all’Ucraina: tutti i premiati e le personalità coinvolte

La cerimonia romana vedrà la partecipazione di numerose personalità del mondo politico, istituzionale, umanitario e associativo che hanno contribuito a promuovere iniziative di aiuto e cooperazione a favore dell’Ucraina.

Tra i destinatari di attestati, targhe e riconoscimenti figurano:

Fondazione Banco Farmaceutico e Fondazione Grimaldi , per le iniziative di solidarietà e sostegno umanitario.

e , per le iniziative di solidarietà e sostegno umanitario. Marco Scurria , senatore e presidente del Comitato scientifico di Domus Europa – Centro europeo di cooperazione Italia-Ucraina.

, senatore e presidente del Comitato scientifico di Domus Europa – Centro europeo di cooperazione Italia-Ucraina. Filippo Sensi , senatore.

, senatore. Lia Quartapelle , deputata.

, deputata. Andrea Iacomini , portavoce dell’UNICEF.

, portavoce dell’UNICEF. Roberto Schiavone di Favignana , presidente di Universo Humanitas.

, presidente di Universo Humanitas. Roberto Falletti, presidente dell’associazione La Memoria Viva.

La manifestazione intende valorizzare il contributo di chi, attraverso il proprio lavoro e le proprie responsabilità, ha sostenuto concretamente le persone colpite dal conflitto, promuovendo la tutela della dignità umana e la solidarietà internazionale.

Il Premio dell’Ordine di San Panteleimon e il sostegno al popolo ucraino

L’Ordine di San Panteleimon è un’onorificenza ucraina che riconosce il valore della professionalità, della misericordia e del servizio alla società.

Attraverso il Comitato Estero per l’Italia, l’Ordine conferisce riconoscimenti anche a cittadini, organizzazioni e istituzioni italiane che si sono distinti nei settori sanitario, umanitario e sociale, contribuendo al sostegno della popolazione ucraina.

L’edizione 2025-2026 si propone di rendere omaggio a chi ha trasformato la solidarietà in azioni concrete, rafforzando i rapporti di collaborazione tra Italia e Ucraina.

Premio San Panteleimon a Roma: data, luogo e patrocini della cerimonia

La cerimonia si svolgerà giovedì 19 novembre 2026, alle ore 17.30, presso la Chiesa di San Silvestro al Quirinale, in via XXIV Maggio 9 a Roma.

L’evento gode del patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana e dell’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Ordine di Malta.