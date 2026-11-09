Roma, fisico 92enne muore travolto da un monopattino: 51enne si costituisce

Roma, 9 novembre 2026 – È stato denunciato un 51enne italiano per l’investimento costato la vita a Roberto Cervellati, fisico ed ex ricercatore dell’Enea di 92 anni, travolto da un monopattino elettrico sulla pista ciclabile di viale Angelico, nel quartiere Prati. L’incidente è avvenuto venerdì 6 novembre, intorno alle 15:30. L’anziano, soccorso e trasportato al Policlinico Gemelli, è morto domenica 8 novembre a causa delle conseguenze dell’impatto.

Il conducente del monopattino si era allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 novembre, mentre erano ancora in corso le indagini per identificarlo, un 51enne si è presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Roma Trastevere, intorno alle 12, dichiarando il proprio coinvolgimento nella vicenda. L’uomo è stato successivamente denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale per le ipotesi di reato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.

Roberto Cervellati morto dopo l’investimento in viale Angelico

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì lungo la pista ciclabile di viale Angelico, dove il fisico 92enne è stato coinvolto in uno scontro con un monopattino elettrico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale, insieme ai soccorritori. Cervellati è stato trasportato al Gemelli, dove è rimasto ricoverato fino a domenica, quando è sopraggiunto il decesso.

Il conducente del mezzo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, si era allontanato senza prestare assistenza all’anziano. Gli agenti hanno quindi avviato gli accertamenti per individuare la persona coinvolta e chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.

Il 51enne si presenta dai carabinieri: monopattino sequestrato

Le indagini si sono concentrate sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e sull’ascolto dei testimoni. Gli investigatori hanno lavorato anche per rintracciare il monopattino coinvolto nell’incidente.

La svolta è arrivata nella mattinata di lunedì 9 novembre, quando, mentre proseguivano gli accertamenti, il 51enne si è presentato alla stazione dei carabinieri Roma Trastevere.

A seguito degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le ipotesi di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. La Polizia Locale ha inoltre disposto il sequestro del monopattino, risultato essere un mezzo privato.