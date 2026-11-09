Roma, Gualtieri si ricandida a sindaco: “Voglio continuare a cambiare la città”

Roma, 9 novembre 2026 – Roberto Gualtieri si ricandida ufficialmente a sindaco di Roma per le elezioni comunali del 2027 e apre la campagna elettorale con un obiettivo politico preciso: costruire una coalizione più ampia di quella che oggi governa il Campidoglio, coinvolgendo anche Movimento 5 Stelle e Azione. L’annuncio è arrivato sabato 7 novembre, dal palco dell’Auditorium della Conciliazione, davanti ai rappresentanti delle forze del centrosinistra e alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che ha confermato il proprio sostegno alla candidatura.

“Oggi c’è un grande capitale di fiducia: Roma può cambiare. E lo dico ufficialmente, siamo qua per questo: ho deciso di ricandidarmi per continuare a cambiare la città. Con al centro le persone”, ha dichiarato Gualtieri, dando il via alla corsa per un secondo mandato. Lo slogan scelto, “Roma, avanti tutti”, riassume il messaggio della nuova campagna: proseguire gli interventi avviati negli ultimi anni, ma spostare maggiormente l’attenzione sulla qualità della vita dei cittadini. Al centro del confronto politico ci saranno soprattutto la crisi abitativa, il trasporto pubblico, la sicurezza urbana, l’ambiente e le opportunità per i giovani.

Gualtieri si ricandida: “Roma, avanti tutti” è lo slogan per il 2027

La ricandidatura era attesa, ma l’evento all’Auditorium della Conciliazione ne segna l’ufficializzazione. La manifestazione, per la quale sono state registrate oltre tremila richieste di partecipazione, ha riunito esponenti politici, amministratori, associazioni e sostenitori del sindaco.

Nel suo intervento, Gualtieri ha ripercorso l’esperienza alla guida della Capitale, soffermandosi anche sull’impatto personale del mandato. “La città mi ha cambiato e ha anche cambiato il mio rapporto con le persone”, ha affermato, spiegando come il confronto con i cittadini abbia modificato il suo modo di vivere il ruolo di primo cittadino.

Il sindaco ha rivendicato il percorso amministrativo intrapreso, ma ha soprattutto indicato la necessità di proseguire la trasformazione urbana. Il significato dello slogan “Roma, avanti tutti”, ha chiarito, non si limita alla continuità delle opere e degli investimenti: la nuova fase dovrà concentrarsi maggiormente sulle persone, sui servizi e sulle difficoltà della vita quotidiana.

Gualtieri ha inoltre assicurato che, in caso di riconferma, continuerà ad assumere decisioni e ad avviare interventi anche quando i risultati saranno visibili soltanto negli anni successivi. Una posizione con la quale rivendica la necessità di una programmazione amministrativa che non si esaurisca entro la scadenza elettorale.

La coalizione per Gualtieri: l’apertura a Movimento 5 Stelle e Azione

Il passaggio politicamente più rilevante della giornata riguarda la composizione della futura alleanza. Gualtieri punta ad allargare il centrosinistra oltre gli attuali confini della maggioranza capitolina, cercando un’intesa con forze che finora hanno svolto un ruolo di opposizione.

Dal palco dell’Auditorium, il sindaco ha ringraziato in particolare Movimento 5 Stelle e Azione per il confronto sviluppato durante la consiliatura. Secondo Gualtieri, il dialogo avviato sui temi amministrativi può rappresentare la base per un percorso politico comune in vista del voto.

Alla manifestazione hanno partecipato, per il Movimento 5 Stelle, la coordinatrice romana Linda Meleo, il deputato Francesco Silvestri e rappresentanti del gruppo capitolino. Assente l’ex sindaca Virginia Raggi. Per Azione erano presenti, tra gli altri, il segretario romano Alessio D’Amato e la deputata Valentina Grippo.

In sala anche gli esponenti delle forze che sostengono l’amministrazione, tra cui Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Sinistra Civica Ecologista, Demos e Italia Viva, insieme alle altre realtà politiche e civiche della coalizione.

Schlein sostiene Gualtieri: casa e trasporti tra i temi centrali

Il sostegno del Partito democratico è stato confermato direttamente dalla segretaria nazionale Elly Schlein, presente in prima fila all’Auditorium della Conciliazione.

Schlein ha assicurato il pieno appoggio alla ricandidatura del sindaco e al tentativo di ampliare la coalizione, richiamando in particolare l’accessibilità della casa, dei trasporti e dei servizi pubblici. Sono questi, secondo la segretaria dem, alcuni dei principali ambiti sui quali proseguire il lavoro amministrativo.

La crisi abitativa

La questione abitativa occupa un posto centrale anche nelle priorità illustrate da Gualtieri. Il sindaco ha ribadito la necessità di rafforzare le politiche pubbliche per la casa, chiedendo un maggiore impegno finanziario del governo e strumenti più incisivi a livello europeo.

Il tema assume particolare rilievo alla luce dei dati del recente Rapporto Censis “Roma: metropoli e quartiere “, secondo il quale nella Capitale il canone medio mensile di affitto è di 978 euro. Una pressione economica che riguarda soprattutto chi non dispone di un’abitazione di proprietà e che rende sempre più importante l’accesso a soluzioni abitative sostenibili.

Nel corso della manifestazione è stata richiamata anche l’attività dell’Agenzia sociale per l’abitare di Roma Capitale, rivolta alle famiglie che incontrano difficoltà nel mercato privato pur non possedendo i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica.

Gualtieri ha indicato la necessità di un nuovo piano per la casa, sottolineando che le risorse necessarie richiedono un coinvolgimento anche delle istituzioni nazionali ed europee. L’obiettivo dichiarato è ampliare gli strumenti di sostegno all’abitare, in una città nella quale il costo degli alloggi rappresenta una delle principali preoccupazioni dei residenti.

Sicurezza, mobilità e ambiente: le priorità del prossimo programma

Accanto all’abitare, il sindaco ha affrontato il tema della sicurezza urbana, riconoscendo la necessità di rispondere alla percezione di insicurezza espressa da una parte dei cittadini.

Gualtieri ha sostenuto l’importanza di maggiori investimenti e di un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine, criticando l’impostazione delle politiche nazionali sulla sicurezza. Durante l’incontro sono stati richiamati anche gli interventi del Campidoglio, tra cui il Piano notte, e la necessità di potenziare illuminazione e videosorveglianza.

Un altro capitolo riguarda la mobilità sostenibile. Il sindaco ha confermato l’intenzione di proseguire gli interventi per favorire gli spostamenti alternativi all’automobile privata, comprese le piste ciclabili, chiedendo allo stesso tempo maggiori risorse statali per il trasporto pubblico.

Sull’ambiente, Gualtieri ha indicato come obiettivi la riqualificazione del verde urbano, l’incremento degli alberi e la depavimentazione di alcuni spazi cittadini, per rendere Roma più verde e affrontare gli effetti della crisi climatica.