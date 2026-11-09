Roma, il prossimo 21 dicembre il sole raggiunge il punto più alto del Pantheon

Il Pantheon si trova in Piazza della Rotonda , a Roma. La sua cupola ha un diametro di 43,4 metri ed è indicata come la più grande struttura in cemento non armato del mondo. L’oculo, oltre a lasciar entrare la luce, svolge anche la funzione di chiave di volta della cupola; l’ingresso è orientato verso nord.

La basilica è indicata come aperta ogni giorno dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.45. L’accesso è libero e senza biglietto; sono segnalati come giorni di chiusura il 1° gennaio e il 25 dicembre. Gli orari possono variare per celebrazioni religiose. Per i recapiti e le informazioni riportate sulla visita è disponibile anche il sito del Pantheon di Roma.