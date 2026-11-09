la curiosità
Roma, il prossimo 21 dicembre il sole raggiunge il punto più alto del Pantheon
Il 21 dicembre, al solstizio d’inverno, il sole entra dall’oculus del Pantheon di Roma e raggiunge il punto più elevato.
Roma – Il 21 dicembre, in occasione del solstizio d’inverno, il disco di luce che entra nel Pantheon attraverso l’oculus raggiunge il punto più elevato all’interno dell’edificio, lambendo l’ultimo lacunare in asse con il portale d’ingresso.
L’effetto luminoso dipende dalla grande apertura sulla sommità della cupola, l’unica finestra da cui penetrano luce e calore. Il raggio solare si sposta durante la giornata seguendo l’ora e, nel corso dell’anno, raggiunge punti diversi del monumento.
Il percorso della luce nella cupola
Dal 22 dicembre il cerchio luminoso inizia a scendere. Nel giorno del solstizio d’estate, a giugno, arriva a illuminare il pavimento con un disco indicato nella fonte come ampio 9 metri, prima di riprendere il percorso verso l’alto.
Anche gli equinozi presentano un allineamento particolare: il Sole illumina la grata della finestra collocata sopra il grande portale e i raggi raggiungono il portico antistante. Il testo descrive questa architettura come un possibile osservatorio astrologico dedicato, secondo il nome tradizionale, a tutti gli dei.
Il Pantheon e le informazioni per la visita
Il Pantheon si trova in Piazza della Rotonda, a Roma. La sua cupola ha un diametro di 43,4 metri ed è indicata come la più grande struttura in cemento non armato del mondo. L’oculo, oltre a lasciar entrare la luce, svolge anche la funzione di chiave di volta della cupola; l’ingresso è orientato verso nord.
La fonte ricorda altri allineamenti solari in date specifiche. Il 21 aprile, indicato come Dies natalis Urbis Romae, il Sole illumina il grande portale con un’angolazione di 60°. Il 4 settembre, durante i Ludi magni dedicati a Giove ottimo massimo, e il 7 aprile, per i Ludi Megalenses dedicati a Cibele, il disco solare si posiziona sopra il portale e illumina una pietra del pronao.
La basilica è indicata come aperta ogni giorno dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.45. L’accesso è libero e senza biglietto; sono segnalati come giorni di chiusura il 1° gennaio e il 25 dicembre. Gli orari possono variare per celebrazioni religiose. Per i recapiti e le informazioni riportate sulla visita è disponibile anche il sito del Pantheon di Roma.