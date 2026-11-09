AMBIENTE|
Roma, tornano le domeniche ecologiche: stop alle auto nella Fascia Verde, le date da segnare sul calendario
Blocco della circolazione dei veicoli a motore. I dettagli
Roma 9 novembre 2026 – Torna il blocco del traffico nella Fascia Verde per le domeniche ecologiche. Il primo appuntamento è fissato per domenica 15 novembre 2026, quando scatterà la prima delle cinque giornate di limitazione alla circolazione dei veicoli a motore previste dal calendario approvato dalla Giunta capitolina. Per l’occasione, piazza Risorgimento e via Ottaviano ospiteranno spettacoli, musica, giochi per bambini e laboratori dedicati all’ambiente, con un programma di iniziative dalle 10 alle 18.
L’obiettivo delle domeniche ecologiche è contribuire al contenimento dell’inquinamento atmosferico e sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità. Alla limitazione del traffico si affiancheranno quindi attività culturali e ricreative aperte alla partecipazione della cittadinanza.
Domeniche ecologiche Roma, tutte le date del calendario 2026-2027
Sono cinque le domeniche ecologiche programmate da Roma Capitale per la stagione 2026-2027. Ecco il calendario completo:
- 15 novembre 2026
- 6 dicembre 2026
- 24 gennaio 2027
- 21 febbraio 2027
- 21 marzo 2027
Durante queste giornate è previsto il blocco della circolazione dei veicoli a motore all’interno della Fascia Verde, secondo le disposizioni adottate per ciascun appuntamento. Nel comunicato non sono specificati gli orari del divieto né le eventuali deroghe, che dovranno essere verificati attraverso i provvedimenti sulla viabilità.
Roma, spettacoli e attività per bambini il 15 novembre: dove e a che ora
La prima domenica ecologica sarà accompagnata da un programma di intrattenimento nel quadrante di Prati, tra piazza Risorgimento e via Ottaviano.
Dalle 10 alle 18, in sette postazioni, si alterneranno spettacoli di clown, trampolieri e giocolieri, insieme a esibizioni musicali, rappresentazioni teatrali e cabaret. Previsti anche laboratori di ecologia e riciclo, con attività rivolte ai bambini e alle famiglie.
Il programma unisce quindi le iniziative di sensibilizzazione ambientale a una giornata di animazione urbana. Gli orari indicati, dalle 10 alle 18, si riferiscono agli eventi in programma e non necessariamente alla durata del blocco della circolazione.