Su Rai3 la nuova edizione di Report con Piervincenzi e Di Pasquale alla conduzione

La nuova edizione di Report è in onda su Rai3 domenica 8 novembre con Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale alla conduzione, dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. L’apertura è avvenuta dallo storico Studio 2 di via Teulada.

Il programma e la sua storia

«Siamo appena entrati nel nostro trentesimo anno di vita e noi siamo ancora qui», ha detto Di Pasquale, ricordando la squadra costruita nel tempo e il lavoro svolto prima sotto la guida di Milena Gabanelli e poi di Ranucci.

La conduttrice ha inoltre richiamato le vicende che hanno coinvolto il programma durante l’estate e le polemiche legate al nome di Ranucci. Secondo Di Pasquale, Report è rimasto in onda nonostante «ogni sorta di pressione e strumentalizzazione».

«La linea resta quella di sempre: un Report libero, indipendente e rigoroso», ha aggiunto. Ha definito doloroso il periodo sul piano umano, precisando però che questo non avrebbe inciso su quello professionale.

Il primo servizio

Piervincenzi ha spiegato che la principale novità della stagione è la conduzione affidata a due persone: «Siamo in due a condurre e a lanciare il meraviglioso lavoro dei nostri inviati».